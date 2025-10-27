Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου

Η Χαμάς παρέδωσε τη σορό ακόμη ενός Ισραηλινού στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε φέρετρο με τη σορό ενός ομήρου
Reuters
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε ένα φέρετρο με τα λείψανα ενός ομήρου ο οποίος κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας που προβλέπει την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών.

"Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, το φέρετρο ενός νεκρού ομήρου παραδόθηκε σε αυτόν και βρίσκεται καθ' οδόν για να παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας", δήλωσε ο στρατός.

Καλά ενημερωμένη πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία αυτή. Η σορός ενός Ισραηλινού ομήρου "που βρέθηκε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό", δήλωσε η πηγή.

