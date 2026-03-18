Καταγγελία Παναθηναϊκού σε ΕΣΑΚΕ για Μπαρτζώκα και Φουρνιέ

Τα όσα τραγικά έγιναν την Κυριακή το μεσημέρι στο κλειστό της Γλυφάδας από την ομάδα του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα από τον προπονητή της, Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Εβάν Φουρνιέ δεν είναι δυνατόν να περάσουν απαρατήρητα και ατιμώρητα.

Το ελληνικό μπάσκετ ξεφτιλίστηκε από τον Γάλλο παίκτη του Ολυμπιακού ο οποίος αποφάσισε να το παίξει... νταής και να επιχειρήσει να δείρει οπαδό που τον έβριζε, ενώ με τη λήξη του αγώνα για μία ακόμα φορά άπαντες έγιναν μάρτυρες ενός ακόμα επεισοδίου που προκλήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Έλληνας τεχνικός έβαλε ένα ακόμα ντροπιαστικό συμβάν στο παλμαρέ του, αφού άνοιξε κουβέντα με την εξέδρα και προκαλούσε τον κόσμο να κατέβει στο παρκέ και να... τα πούνε έξω.

Αυτές οι συμπεριφορές έχουν μείνει ατιμώρητες και για τον λόγο αυτό αυξάνονται και πληθύνονται.

Ο Παναθηναϊκός, όμως, θέλοντας να βάλει ένα τέλος σε τέτοιου είδους συμπεριφορές και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι της δυσφήμισης του ελληνικού μπάσκετ έκανε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ προκειμέμου να μπει ένα τέλος στην "ερυθρόλευκη" ασυλλία.

