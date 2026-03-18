Μεξικό: Τεράστια πυρκαγιά σε διυλιστήριο κόστισε τη ζωή σε πέντε άτομα

Η τρομακτική στιγμή που μια τεράστια πυρκαγιά σαρώνει ένα διυλιστήριο πετρελαίου σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους στο Μεξικό, καταγράφηκε σε σοκαριστικό βίντεο.

Οι πυροσβέστες πάλευαν για ώρες με την τεράστια πυρκαγιά μετά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στο διυλιστήριο Olmeca στο Tabasco και διαρροή εξαιρετικά εύφλεκτων υπολειμμάτων υδρογονανθράκων.

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε εξωτερικό χώρο προτού κατακλύσει γρήγορα μέρος τις εγκαταστάσεις. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τεράστια πυρκαγιά, με την Pemex να επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον ένα από τα θύματα ήταν υπάλληλος. Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τα άλλα τέσσερα θύματα.

Το βίντεο καταγράφει τις φλόγες που «καταπίνουν» τις τεράστιες δεξαμενές καθώς το προσωπικό τρέχει για να σωθεί μακριά από το διυλιστήριο. Πολλαπλές εστίες εμφανίζονται στο βίντεο καθώς ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψώνεται από την εγκατάσταση πετρελαίου, που βρίσκεται στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού.

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές, ενώ το διυλιστήριο επανήλθε σε κανονική λειτουργία αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι έρευνες για την θανατηφόρα πυρκαγιά βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Pemex να θεωρεί σε πρώτη φάση ότι οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε διαρροή πετρελαίου έξω από το διυλιστήριο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά ακριβώς έξω από την εγκατάσταση, κοντά στην περιοχή αποθήκευσης υδρογονανθράκων.