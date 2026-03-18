Καρέλης: «Με είπαν οικοδόμο και παλαιστή – Κινδύνεψε η ζωή μου στο Βέλγιο»

Αποκαλυπτικός και αληθινός: Ο Νίκος Καρέλης μίλησε στο Belligol για τον Παναθηναϊκό, την Εθνική και την πιο άσχημη στιγμή της ζωής του, μαζί φυσικά με… κορυφαίες ιστορίες ελληνικού ποδοσφαίρου!

Ακόμα μία μεγάλη συνέντευξη στο κανάλι της Novibet στο Youtube και στην εκπομπή Belligol!

Αφιλτράριστος και ειλικρινής, ο Νίκος Καρέλης ξετύλιξε μέσα σε δύο ώρες το κουβάρι της καριέρας του, με εκτενείς αναφορές σε σταθμούς που τον σημάδεψαν σε όλα τα επίπεδα.

Από τα πρώτα βήματα στον αγαπημένο του Εργοτέλη και το παράξενο ταξίδι στη Ρωσία, μέχρι το όνειρο της Άρσεναλ, τον Παναθηναϊκό και το… σήμερα στις Σέρρες, ο έμπειρος επιθετικός μίλησε για όλα, κάνοντας αποκαλύψεις και μοιράζοντας ιστορίες εκτός γηπέδου.

«Ο Εργοτέλης σημαίνει πολλά για μένα, η Άρσεναλ ήταν ένα πραγματικό όνειρο» είπε, περιγράφοντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές των πρώτων χρόνων της καριέρας του, προτού φτάσει στο σημαντικό κεφάλαιο του Παναθηναϊκού.

Σε αυτό, ο Καρέλης αναφέρθηκε στην κατάκτηση του Κυπέλλου, στον Γιάννη Αναστασίου και στη συνύπαρξη με τον Μάρκους Μπεργκ, από τον οποίο – όπως ο ίδιος τόνισε – έμαθε πάρα πολλά.

Η – άδικη πολλές φορές – κριτική προς το πρόσωπό του ήταν ένα από τα ζητήματα που έθιξε, ενώ στο «πράσινο» μίξερ της συζήτησης μπήκαν και οι Εσιέν, Στραματσόνι, Πέτριτς και Ατζαγκούν. «Με είπαν οικοδόμο, μποξέρ, παλαιστή – τα έχω ακούσει όλα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο έμπειρος φορ, που δεν δίστασε ακόμη να μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, με επίκεντρο την πνευμονική εμβολή που υπέστη λίγο μετά από ρήξη χιαστού στο Βέλγιο.

Στη συνέντευξη στο Belligol αναφέρθηκε ακόμη στις εμπειρίες του στο εξωτερικό – από την Αγγλία μέχρι την Ινδία – αλλά και σε σημαντικούς σταθμούς της καριέρας του όπως ο ΠΑΟΚ και ο Παναιτωλικός, για τον οποίο σημείωσε ότι «μου έκανε πολύ μεγάλο καλό».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του και στην Εθνική Ελλάδας, θυμίζοντας τα δύσκολα χρόνια της ομάδας: «Χάναμε από ομάδες που δεν έπρεπε, ήταν κατρακύλα – μας έδειχναν με το δάχτυλο». Παράλληλα όμως εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «Χαίρομαι πολύ για την Εθνική, είναι θέμα χρόνου να πετύχει».

Με ειλικρίνεια, αυτοκριτική αλλά και πολλές δυνατές ιστορίες από τα αποδυτήρια του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ο Νίκος Καρέλης ξεδιπλώνει μία καριέρα γεμάτη εμπειρίες στο νέο επεισόδιο του Belligol.

Δείτε το εδώ:

