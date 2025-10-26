Το Ισραήλ επιτρέπει σε ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου να εισέλθουν στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτρέψει να εισέλθουν στη Γάζα

Ομάδες του Ερυθρού Σταυρού και της Αιγύπτου έλαβαν άδεια να ερευνήσουν για τον εντοπισμό σορών ομήρων πέρα από την «κίτρινη γραμμή» που οριοθετεί την απόσυρση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε νωρίτερα σήμερα πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες ξένες δυνάμεις θα επιτρέψει στο πλαίσιο μιας διεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στη Γάζα για να βοηθήσει να εξασφαλιστεί ένα τέλος στον πόλεμό του όπως προβλέπει το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παραμένει ασαφές το κατά πόσον αραβικές και άλλες χώρες θα είναι έτοιμες να στείλουν στρατιώτες ενώ το Ισραήλ έχει εκφράσει ανησυχίες για τη σύνθεση της δύναμης. Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα, η δύναμη θα μπορούσε νά έχει στρατιώτες από την Αίγυπτο, την Ινδονησία και χώρες του Κόλπου.

«Εμείς έχουμε τον έλεγχο της ασφάλειάς μας και έχουμε καταστήσει επίσης σαφές σε ό,τι αφορά διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα καθορίσει ποιες δυνάμεις δεν είναι αποδεκτές για εμάς, και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

«Αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες».

Το Ισραήλ, που πολιόρκησε τη Γάζα για δύο χρόνια για να υποστηρίξει τον αεροπορικό και χερσαίο πόλεμό του στον θύλακα εναντίον της Χαμάς μετά την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, εξακολουθεί να ελέγχει όλα τα σημεία πρόσβασης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την περασμένη εβδομάδα ο Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι θα ήταν αντίθετος σε οποιονδήποτε ρόλο των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Οι άλλοτε ένθερμες τουρκοϊσραηλινές σχέσεις επιδεινώθηκαν πολύ εκ νέου κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να καταγγέλλει τον καταστρεπτικό αεροπορικό και χερσαίο πόλεμο του Ισραήλ στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσκεψη στο Ισραήλ με σκοπό να υποστηρίξει την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, δήλωσε προχθές, Παρασκευή, πως η διεθνής δύναμη πρέπει να αποτελείται από «χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει ειδικά μια τουρκική εμπλοκή.

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε πως η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας πρέπει να ακόμη να τύχει επεξεργασίας από το Ισραήλ και κράτη εταίρους αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει τη Χαμάς.

Ο Ρούμπιο δήλωσε αργότερα πως Αμερικανοί αξιωματούχοι λαμβάνουν συνεισφορά όσον αφορά ένα ενδεχόμενο ψήφισμα του ΟΗΕ ή διεθνή συμφωνία που θα εγκρίνει την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα και ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στο Κατάρ.

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αραβικές χώρες να εισφέρουν χρήματα και στρατιώτες.

Μια μεγάλη πρόκληση είναι ότι η Χαμάς δεν έχει δεσμευθεί ότι θα αφοπλιστεί και, αφότου εφαρμόστηκε μια κατάπαυση του πυρός πριν από δύο εβδομάδες ως το πρώτο στάδιο του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, ξεκίνησε βίαιη καταστολή ομάδων που αμφισβητούν την εξουσία της.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης σήμερα ότι το Ισραήλ είναι ανεξάρτητη χώρα και απέρριψε την εντύπωση ότι «η αμερικανική κυβέρνηση με ελέγχει και υπαγορεύει την πολιτική ασφαλείας του Ισραήλ». Το Ισραήλ κα οι ΗΠΑ, είπε, είναι «σύμπραξη».

