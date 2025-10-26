Γάζα: Η στιγμή που Παλαιστίνιοι πυροβολούν Ισραηλινούς στρατιώτες - Βίντεο-ντοκουμέντο
Από την ενέδρα σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός αξιωματικός
Πλάνα από τον IDF δείχνουν τη στιγμή που Ισραηλινοί στρατιώτες δέχονται πυρά από Παλαιστίνιους ενόπλους στην Ταλ αλ-Χάουα, νότια της πόλης της Γάζας.
Από την ενέδρα σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός αξιωματικός και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι στρατιώτες.
Τη στιγμή της αιφνιδιαστικής επίθεσης οι Ισραηλινοί συνομιλούν αμέριμνοι.
