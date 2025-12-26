Γιάννης Ραγκούσης: Παντρεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τη Μαρίνα Κοντοτόλη

Σε στενό οικογενειακό κύκλο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου την Παρασκευή (26/12) ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Κ.Ε. και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, με τη βουλευτή Μαρίνα Κοντοτόλη, στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Κουμπάροι ήταν ο Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του, Άννα.

Η καταγόμενη από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας Μαρίνα Κοντοτόλη είναι επιχειρηματίας και διευθύνει αλυσίδα κομμωτηρίων στην Αθήνα και τα Τρίκαλα.

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές εξελέγη βουλευτής Τρικάλων με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά την προεκλογική περίοδο του καλοκαιριού του 2023, ο Γιάννης Ραγκούσης είχε βρεθεί επανειλημμένα στα Τρίκαλα, στηρίζοντας ενεργά την τότε σύντροφό του στον εκλογικό της αγώνα.

Από τον προηγούμενο γάμο του με την Κατερίνα Ρούσσου, ο Γιάννης Ραγκούσης έχει τρία παιδιά, ενώ η Μαρίνα Κοντοτόλη έχει δύο παιδιά.

