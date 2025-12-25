Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

Η είδηση του θανάτου της Σύλβας Ακρίτα σκόρπισε συγκίνηση στον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Η μητέρα της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα υπήρξε μια ιστορική φυσιογνωμία καθώς ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ, εκλέχτηκε η πρώτη γυναίκα βουλευτής του, ενώ στη διάρκεια της ζωής της πήρε πολιτικές πρωτοβουλίες, συνδεδεμένες ειδικά με το κράτος πρόνοιας.

Σε ανάρτησή της η Έλενα Ακρίτα ευχαριστεί ονομαστικά «τα περισσότερα κόμματα», αναδεικνύοντας έτσι το γεγονός ότι η ΝΔ δεν εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα.

Στην ανάρτησή της, η Έλενα Ακρίτα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «τα περισσότερα κόμματα εξέδωσαν ανακοινώσεις για το έργο και την προσφορά της Σύλβας Ακρίτα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας με μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, την τρίτη ηλικία, την απόσβεση χρεών Προσφύγων που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες και τον αντιδικτατορικό της αγώνα».

Και καταλήγει η Έλενα Ακρίτα: «Η οικογένειά μας ευχαριστεί το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας».

Μάλιστα συνοδεύει την ανάρτηση και με μια φωτογραφία της μητέρας της με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η κ. Ακρίτα είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολύ συχνά αλληλεπιδρά με τους πολίτες που σχολιάζουν θετικά ή αρνητικά· σε αυτή την περίπτωση τήρησε διαφορετική τακτική, κλείνοντας τη δυνατότητα σχολιασμού, προφανώς σε μια προσπάθεια να αποφύγει την τοξικότητα του διαδικτύου σε μια τόσο ευαίσθητη στιγμή για την ίδια και την οικογένειά της.

Οι ανακοινώσεις των κομμάτων για τον θάνατο της Σύλβας Ακρίτα

ΠΑΣΟΚ – Νίκος Ανδρουλάκης

«Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετώ τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης.

Μια μαχητική γυναίκα που αγωνίστηκε με θάρρος απέναντι στη χούντα, που διεκδίκησε με πείσμα τα δικαιώματα των γυναικών, που με όραμα και βαθιά κοινωνική ευαισθησία υπερασπίστηκε τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία.

Παρούσα στην ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Το απέδειξε με το νομοσχέδιο για την “Απόσβεση Χρεών Προσφύγων” που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες, τον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας και μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, τους πιο ηλικιωμένους.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

ΣΥΡΙΖΑ – Σωκράτης Φάμελλος

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τη Σύλβα Ακρίτα, μια σπουδαία Ελληνίδα που αφήνει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του τόπου μας.

Αγωνίστρια της Δημοκρατίας από τα χρόνια της δικτατορίας, δεν υπολόγισε και δεν λύγισε σε στρατοδικεία και φυλακές.

Υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια το Κοινοβούλιο για πολλές θητείες με το βλέμμα στραμμένο πάντα στις ανάγκες της κοινωνίας.

Ως υπουργός συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ισότητας.

Έλενα, ειλικρινή συλλυπητήρια σε εσένα και στην οικογένειά σου.

Η μνήμη της θα μας εμπνέει στους αγώνες μας για μια πιο δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία».

ΚΚΕ

«Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα, αγωνίστριας του αντιδικτατορικού αγώνα και του κινήματος των γυναικών, πρώην βουλευτή και υπουργού. Συλλυπητήρια στην κόρη της Έλενα Ακρίτα και σε όλους τους οικείους της».

Νέα Αριστερά (ΝΕΑΡ)

«Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με σεβασμό και συγκίνηση τη Σύλβα Ακρίτα, μια ιστορική μορφή της δημοκρατικής παράταξης.

Η πολιτική της διαδρομή σφραγίστηκε από το θάρρος και τη συνέπεια. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, Λουκή Ακρίτα, υπήρξε το 1967 η μοναδική γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη τη χώρα. Από τους πρώτους μήνες της δικτατορίας εντάχθηκε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα, οργανωμένη στο Πατριωτικό Μέτωπο. Συνελήφθη και καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε πολυετή κάθειρξη. Το 1974 εκλέχθηκε βουλεύτρια με το ΠΑΣΟΚ και το 1981 επανεκλέχθηκε πρώτη σε ψήφους από όλες τις υποψήφιες γυναίκες.

Η Σύλβα Ακρίτα υπήρξε πολιτικός με βαθιά κοινωνική συνείδηση, αγωνίστρια της Δημοκρατίας, γυναίκα που άνοιξε δρόμους σε εποχές δύσκολες και άνισες. Η παρακαταθήκη της συνδέεται άρρηκτα με το κοινωνικό κράτος, τα δικαιώματα και τη γυναικεία παρουσία στην πολιτική. Η μνήμη και το έργο της Σύλβας Ακρίτα θα παραμένουν ζωντανά ως μέρος της δημοκρατικής και κοινωνικής ιστορίας του τόπου.»

ΜέΡΑ25

«Με ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της δημοκράτισσας, αγωνίστριας εναντίον της χούντας, και επί χρόνια βουλεύτριας του ΠΑΣΟΚ, Σύλβας Ακρίτα.

Πνεύμα ελεύθερο, ευρυμαθές, κοφτερό, οξύ, καυστικό, υπήρξε καθόλη τη διάρκεια της ζωής της, άνθρωπος που σήκωνε το ανάστημα της με θάρρος, όπως στην περίοδο της δικτατορίας όπου συνελήφθη και καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Μόνη υποψήφια γυναίκα βουλεύτρια με την Ένωση Κέντρου σε όλη τη χώρα, μόνη εκλεγμένη γυναίκα βουλεύτρια με το ΠΑΣΟΚ του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος, στην πρώτη εκλογική του κάθοδο το 1974.

Δώδεκα χρόνια αργότερα τοποθετείται απο τον Ανδρέα Παπανδρέου υφυπουργός υγείας πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων, όπου αφοσιώθηκε με στοχοπροσήλωση στην ίδρυση βρεφονηπιακων σταθμών, στο σχέδιο αναδιοργάνωσης της προνοιας, στη δημιουργία του ΠΙΚΠΑ για τα άτομα με αναπηρία και στην προστασία ευάλωτων και απομονωμένων ομάδων. Υπήρξε από τις πρώτες που πάλεψαν για την ευαισθητοποίηση γύρω από τους ασθενείς με AIDS.

Άοκνη, ανήσυχη, με βαθιά καλλιέργεια ήταν από αυτή η στόφα των γυναικών των πέντε δεκαετιών μετά τον πόλεμο, που δίχως να προκρίνουν τον επαναστατικό φεμινισμό, άνοιγαν δρόμους και έδιναν παράδειγμα για ισότητα και κοινωνική χειραφέτηση.

Η Σύλβα Ακρίτα μέχρι τέλους είχε μεγάλη δίψα για μάθηση και γνώση, δίχως συμπλέγματα και ναρκισσισμούς, διατηρώντας τη διαύγεια της και τον μοναδικό της αυτοσαρκασμό.

Στη λάσπη που πέταξε το 2023 ο Αχιλλέας Μπέος, ισχυριζόμενος ότι η ίδια έχει πεθάνει και η κόρη της εισπράττει τη σύνταξή της έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό:

“Καλή ψυχή Αχιλλέα Μπέο. Είμαι εδώ στη πύλη με τον Άγιο Πέτρο και σας υποδεχόμαστε αν συμφωνεί και ο ύψιστος!”.

Το ΜέΡΑ25 εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και στην αγαπημένη της κόρη, Έλενα Ακρίτα.».

Κίνημα Δημοκρατίας (ΚΙΔΗ)

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την Σύλβα Ακρίτα, μια γυναίκα που σημάδεψε με το ήθος, το θάρρος και την αφοσίωσή της την πορεία της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Δεν είδε ποτέ την πολιτική ως καριέρα.

Ούτε ως διαχείριση.

Τη βίωσε ως αγώνα.

Για κοινωνική δικαιοσύνη.

Για δικαιώματα.

Για ίσες ευκαιρίες.

Μιλούσε καθαρά.

Δεν κρυβόταν.

Δεν χαριζόταν.

Δεν χωρούσε σε καλούπια.

Και δεν ζήτησε ποτέ άδεια για να πει αυτό που πίστευε.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην κόρη της, Έλενα Ακρίτα, και σε όλους τους δικούς της ανθρώπους.

Η μνήμη και το έργο της θα συνεχίσουν να εμπνέουν όσους πιστεύουν σε μια δημοκρατική, δίκαιη και ανθρώπινη κοινωνία.».