Έφυγε από τη ζωή η Σύλβα Ακρίτα σε ηλικία 97 ετών

Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός και μητέρα της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενας Ακρίτα.

Η Σύλβα Ακρίτα ήταν μια από τις πρώτες γυναίκες που καταδίκασε η χούντα για την αντιστασιακή της δράση. Υπήρξε παντρεμένη με τον δημοσιογράφο Λουκή Ακρίτα, με τον οποίο απέκτησαν την Έλενα.

Η Έλενα Ακρίτα αποχαιρέτησε τη μητέρα της με μια ολιγόλογη ανάρτηση, ενδεικτική της ευαισθησίας των στιγμών.

Ποια ήταν η Σύλβα Ακρίτα

Στις εκλογές του 1967, η Σύλβα Ακρίτα ήταν η μόνη γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη την Ελλάδα. Κατά τη δικτατορία οργανώθηκε στο Πατριωτικό Μέτωπο, ωστόσο η χούντα τη συνέλαβε και το στρατοδικείο την καταδίκασε, ως ηγετικό στέλεχος, σε δέκα χρόνια κάθειρξη.

Στις 3 Σεπτέμβρη του 1974 παρέστη στην παρουσίαση της Διακήρυξη της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ.

Το 1981 εκλέγεται ξανά πρώτη σε ψήφους από όλες τις γυναίκες. Ως μέλος του Κοινοβουλίου εκλέγεται Κοσμήτορας του Προεδρείου. Ορίζεται πρόεδρος των Διεθνών Σχέσεων της Βουλής, πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στις 31 Οκτωβρίου 1986, ο Ανδρέας Παπανδρέου της αναθέτει καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στις εκλογές του 1989 εκλέγεται και πάλι μοναδική γυναίκα βουλευτής στη Β΄ Αθηνών και Γραμματέας του προεδρείου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις εκλογές του 1993 εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου Ευρώπης.

Αποχώρησε από την ενεργό πολιτική το 1996, όταν εξελέγη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σημίτης.