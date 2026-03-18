Ιράν: Χτυπήθηκε το πυρηνικό εργοστάσιο στη Μπουσέρ - Ο κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας

Snapshot Πύραυλος χτύπησε κοντά στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν χωρίς να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς, σύμφωνα με το Ιράν και τη Ρωσία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε το περιστατικό και κάλεσε σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση για την αποφυγή πυρηνικού ατυχήματος.

Η Rosatom δήλωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από τον σταθμό είναι φυσιολογικά και δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Το εργοστάσιο Μπουσέρ λειτουργεί με ρωσικής κατασκευής αντιδραστήρα χαμηλού εμπλουτισμού ουρανίου και αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η πιθανότητα επιθέσεων σε πυρηνικούς σταθμούς αυξάνουν τον κίνδυνο ραδιενεργών διαρροών στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ένα βλήμα έπληξε μια περιοχή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ του Ιράν το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς, δήλωσε το Ιράν στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε την έκκλησή του για μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν επιβεβαίωσε την επίθεση νωρίτερα μέσα στην ημέρα, με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim της χώρας να αναφέρει ότι ο πύραυλος χτύπησε κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στην πόλη-λιμάνι Μπουσέρ γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα).Η Rosatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε επίσης την επίθεση προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από το εργοστάσιο, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε από μια γερμανική εταιρεία τη δεκαετία του 1970 και αργότερα ολοκληρώθηκε από τη Ρωσία, ήταν φυσιολογικά.

Δεν αναφέρθηκαν διαρροές ραδιενέργειας ή θύματα, αλλά οι ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν ενταθεί. Ούτε το Ιράν ούτε η Ρωσία αναφέρουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε απελευθέρωση ραδιενεργού υλικού στο περιστατικό της Τρίτης, αλλά αυτό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την μακροχρόνια ανησυχία των γειτόνων του Ιράν ότι ο σταθμός παραγωγής ενέργειας στις ακτές του Περσικού Κόλπου θα μπορούσε να πληγεί είτε από επίθεση είτε από σεισμό.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass της Ρωσίας επικαλέστηκε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσεφ αργά την Τρίτη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «ένα πλήγμα έπληξε την περιοχή δίπλα στο κτήριο της μετρολογικής υπηρεσίας που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ σε κοντινή απόσταση από την εν λειτουργία μονάδα παραγωγής ενέργειας». Ρώσοι τεχνικοί της Rosatom λειτουργούν το εργοστάσιο, χρησιμοποιώντας ρωσικής κατασκευής, χαμηλού εμπλουτισμού ουράνιο.

«Δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ του προσωπικού της Κρατικής Εταιρείας Rosatom», δήλωσε ο Λιχάτσεφ. «Η κατάσταση με την ακτινοβολία στο χώρο είναι φυσιολογική». Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν εξέδωσε αργότερα μια δήλωση λέγοντας ότι «δεν προκλήθηκαν οικονομικές, τεχνικές ή ανθρώπινες ζημιές και κανένα μέρος του εργοστασίου δεν υπέστη ζημιές». Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, του οποίου οι επιθεωρήσεις στο Ιράν έχουν περιοριστεί λόγω των εντάσεων σχετικά με το πρόγραμμα της Τεχεράνης, εξέδωσε μια προσεκτικά διατυπωμένη δήλωση νωρίς την Τετάρτη.

«Η ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από το Ιράν ότι ένας πύραυλος έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ το βράδυ της Τρίτης», ανέφερε η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. «Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στον σταθμό ή τραυματισμοί στο προσωπικό». Κανένας άλλος ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας δεν έχει δει τις ζημιές. Ούτε το Ιράν ούτε η Ρωσία δημοσίευσαν εικόνες από τις ζημιές.

Παραμένει ασαφές τι ήταν το «βλήμα» έπληξε το συγκρότημα. Θραύσματα από αναχαιτίσεις πυραύλων και άλλα πυρά αεράμυνας προκάλεσαν επίσης ζημιές στην περιοχή από την έναρξη του πολέμου. Η Μπουσέρ, περίπου 750 χιλιόμετρα, νότια της Τεχεράνης, φιλοξενεί μια ιρανική ναυτική βάση και ένα αεροδρόμιο διπλής χρήσης, πολιτικοστρατιωτικό, με συστήματα αεράμυνας που προστατεύουν την περιοχή.

Μπουσέρ: Ένα έργο πνοής για το Ιράν

Ο Σάχης του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, ανακοίνωσε σχέδια τη δεκαετία του 1970 για την κατασκευή 23 πυρηνικών αντιδραστήρων, έχοντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου, ανοίγοντας την πόρτα στην κατασκευή ατομικών όπλων. Αυτό αναστάτωσε τους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι επέβαλαν περιορισμούς στις αμερικανικές εταιρείες από το να πωλούν στο Ιράν. Η γερμανική εταιρεία Kraftwerk Union ξεκίνησε την κατασκευή του εργοστασίου Μπουσέρ το 1975 στο πλαίσιο συμφωνίας 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τέσσερις αντιδραστήρες.

Αλλά η Ισλαμική Επανάσταση του 1979 σταμάτησε το έργο. Το Ιράκ βομβάρδισε επανειλημμένα τις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του οκταετούς πολέμου του με το Ιράν τη δεκαετία του 1980, επιδιώκοντας να σταματήσει το πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ρωσία τελικά υπέγραψε το έργο, το οποίο έκανε τον σταθμό παραγωγής ενέργειας να συνδέεται με το ιρανικό δίκτυο το 2011, λειτουργώντας έναν αντιδραστήρα πεπιεσμένου νερού που παράγει έως και 1.000 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία μπορεί να τροφοδοτήσει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και άλλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Ωστόσο, συνεισφέρει μόλις το 1% έως 2% της ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν.

Το Ιράν προσπαθεί να επεκτείνει το Μπουσέρ σε πολλαπλούς αντιδραστήρες. Το 2019, ξεκίνησε ένα έργο που τελικά σχεδιάζει να προσθέσει δύο επιπλέον αντιδραστήρες στην εγκατάσταση, προσθέτοντας άλλα 1.000 μεγαβάτ ο καθένας. Μια δορυφορική εικόνα από τον Δεκέμβριο από την Planet Labs PBC έδειξε ότι η κατασκευή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη στην εγκατάσταση, με γερανούς πάνω από και τις δύο εγκαταστάσεις. Ο αντιδραστήρας που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στο Μπουσέρ χρησιμοποιεί ουράνιο από τη Ρωσία εμπλουτισμένο στο 4,5%, ένα χαμηλό επίπεδο που απαιτείται για την παραγωγή ενέργειας σε τέτοιους σταθμούς.

Το Μπουσέρ, ως εν λειτουργία, πολιτικός πυρηνικός σταθμός, έμεινε ανέγγιχτο κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ιουνίου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, καταστρέφοντας φυγοκεντρητές και πιθανώς παγιδεύοντας το απόθεμα της Τεχεράνης σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, 60%, στο υπέδαφος. Στο διάστημα που μεσολάβησε, το Ιράν εμπόδισε τους επιθεωρητές της IAEA να επισκεφθούν αυτές τις εγκαταστάσεις.

Ένα πιθανό χτύπημα σε πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή ραδιενέργειας στο περιβάλλον. Αυτό αποτελεί σημαντική ανησυχία τα χρόνια μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Πυρηνικοί σταθμοί στην Ουκρανία, που κατασκευάστηκαν όταν η χώρα ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, έχουν δεχθεί επιθέσεις και έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου. Μια τέτοια διαρροή στον Περσικό Κόλπο θα αποτελούσε υπαρξιακή κρίση για τα αραβικά κράτη του Κόλπου, τα οποία βασίζονται σε μονάδες αφαλάτωσης για τον εφοδιασμό τους με νερό.

Διαβάστε επίσης