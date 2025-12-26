Πύρινη κόλαση από καραμπόλα εν μέσω χιονόπτωσης στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες - Βίντεο

Καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων εν μέσω έντονης χιονόπτωσης σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Ιαπωνία, στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα 26.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε έκρηξη και πυρκαγιά στο σημείο.

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic ? (@volcaholic1) December 26, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.

NOW: Major accident involving 15 vehicles ignites blaze on Japan’s Kanetsu Expressway in Minakami, Gunma Prefecture pic.twitter.com/b93EBU1Qfk — Rapid Report (@RapidReport2025) December 26, 2025

Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.

Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά μέχρι αργά το βράδυ.

