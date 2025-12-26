Πύρινη κόλαση από καραμπόλα εν μέσω χιονόπτωσης στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός και 26 τραυματίες - Βίντεο
Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες
Καραμπόλα 50 και πλέον οχημάτων εν μέσω έντονης χιονόπτωσης σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στην Ιαπωνία, στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα 26.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε έκρηξη και πυρκαγιά στο σημείο.
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.
Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.
Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά μέχρι αργά το βράδυ.
