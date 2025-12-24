Ιαπωνία: Θα θέσει και πάλι σε λειτουργία τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στον κόσμο

Ισπωνία: Η TEPCO θα θέσει και πάλι εν μέρει σε λειτουργία τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στον κόσμο στις 20 Ιανουαρίου

Newsbomb

Ιαπωνία: Θα θέσει και πάλι σε λειτουργία τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στον κόσμο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εταιρεία Tokyo Electric Power Co στην Ιαπωνία σχεδιάζει να θέσει και πάλι σε λειτουργία την πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα, του μεγαλύτερου στον κόσμο, τον οποίο διαχειρίζεται, στις 20 Ιανουαρίου, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της TEPCO Τομοάκι Κομπαγιακάουα.

Αυτήν την εβδομάδα η περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα, της περιφέρειας όπου βρίσκεται ο σταθμός, ενέκρινε τη μερική επαναλειτουργία του σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα για πρώτη φορά μετά την τήξη του πυρηνικού αντιδραστήρα της μονάδας Νταϊιτσί της Φουκουσίμα το 2011.

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, ήταν ανάμεσα στους 54 αντιδραστήρες που έκλεισαν μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που κατέστρεψαν τον πυρηνικό σταθμό Νταϊίτσι στη Φουκουσίμα, στο χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στον κόσμο μετά το Τσερνόμπιλ.

«Καθώς η εταιρία είναι υπεύθυνη για το δυστύχημα στον σταθμό Νταϊίτσι στη Φουκουσίμα, θα εφαρμόσουμε τις σκέψεις και τα μαθήματα που πήραμε. Θα προχωρήσουμε με την επαναλειτουργία, για πρώτη φορά σε 14 χρόνια, επιμένοντας στην ασφάλεια ως προτεραιότητα», δήλωσε ο Κομπαγιακάουα.

Η επανάληψη των εμπορικών επιχειρήσεων του αντιδραστήρα υπ' αριθμόν 6 σχεδιάζεται για τις 26 Φεβρουαρίου, ανέφερε η TEPCO σε χωριστή ανακοίνωση.

Η Ιαπωνία έχει επαναλειτουργήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που εξακολουθούν να μπορούν να λειτουργήσουν, καθώς προσπαθεί να μειώσει την ισχυρή εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και τον Νοέμβριο παρουσίασε το περίγραμμα πρότασης για έναν μηχανισμό δημόσιου δανείου καθώς θέλει να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

Η συνολική δυναμικότητα του Κασιουαζάκι-Καρίουα φθάνει τα 8,2 γιγαβάτ (GW), που επαρκούν για την ηλεκτροδότηση μερικών εκατομμυρίων νοικοκυριών. Η αναμενόμενη επαναλειτουργία θα εισαγάγει στο σύστημα τη μονάδα υπ' αριθμόν 6 δυναμικότητας 1,36 GW την επόμενη χρονιά -- μία άλλη ίδιας δυναμικότητας θα λειτουργήσει γύρω στο 2030. Η Tepco ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας ορισμένες από τις πέντε εναπομείνασες μονάδες, ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Ρεμπέτικο σε 70x100 - Στα εγκαίνια της έκθεσης του περιοδικού gr design

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» μετά την κατάσχεση πετρελαιοφόρων

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Η ηλιακή λέμβος του Χέοπα θα συντηρηθεί ενώπιον κοινού

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Χριστούγεννα στον βυθό: Από τη Βραζιλία μέχρι την Κύπρο οι Άγιοι Βασίληδες ευχήθηκαν φορώντας... βατραχοπέδιλα

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Θα θέσει και πάλι σε λειτουργία τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό στον κόσμο

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Άμστερνταμ - Βερολίνο με 10 ευρώ: Ολλανδική startup αλλάζει τα ταξίδια με τρένο το 2026

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Σαλβαδόρ: Ο πρόεδρος Μπουκέλε απειλεί να απελευθερώσει τους Βενεζουελανούς που απέλασαν οι ΗΠΑ από φυλακή ύψιστης ασφαλείας

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ευχές της για τα Χριστούγεννα - «Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τις ΗΠΑ»

13:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Ο Ραφαήλ Παγώνης κορυφαίος Ευρωπαίος αθλητής U14

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η γυναίκα που ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον σύζυγό της είναι τοπική ηρωίδα - Γιατί βραβεύθηκε από τον αρχηγό της αστυνομίας

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητές ΑΕΙ με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και «ΝΕΟΤΗΤΑ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μοιράζουν δέματα αγάπης σε αστέγους

13:10ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το tap2ride απλοποιεί τις καθημερινές μας μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και οι ευχές για καλές γιορτές

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε το νέο, ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία - Εστάλη ήδη στη Μόσχα

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπι Γουίλιαμς: Έκανε έκπληξη σε 94χρονη φανατική θαυμάστρια του - Δείτε βίντεο

12:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Η λίστα με τα νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2026-2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Στα χέρια των Αρχών το «μαύρο κουτί» - Ελληνικό όνομα ανάμεσα στα θύματα

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ένας μικρός ήρωας από την Κρήτη συγκινεί και στέλνει μηνύματα ζωής

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι έφηβοι από 14 έως 19 ετών κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε το νέο, ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για την Ουκρανία - Εστάλη ήδη στη Μόσχα

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Χριστούγεννα στον βυθό: Από τη Βραζιλία μέχρι την Κύπρο οι Άγιοι Βασίληδες ευχήθηκαν φορώντας... βατραχοπέδιλα

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός AKTOR: Γκριγκόνις και Σαμοντούροβ εκτός δωδεκάδας

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πειραιώς λόγω συσσώρευσης υδάτων

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο κρησφύγετο της ντροπής του Έπσταϊν: Έργα τέχνης με παιδιά σε περίεργες πόζες, ταριχευμένα ζώα και κοστούμια ρόλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ