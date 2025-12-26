Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά περνούν τις ημέρες των Χριστουγέννων, στο Ντουμπάι. Το ζευγάρι αγαπά τα ταξίδια και προσπαθεί να γεμίζει τις μπαταρίες του, όταν οι υποχρεώσεις το επιτρέπουν.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανήρτησε ένα βίντεο στο Instagram από το Μπουρτζ Χαλίφα, γράφοντας: «Απο την κορυφή του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο!!!! Πάντα κορυφές σε όλα! Υγεία, χαρές ευτυχία, αγάπη και επιτυχίες… ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ».

https://www.instagram.com/reel/DSuH2sXj6e1/

«Χρόνια πολλά… Καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευλογία για όλο τον κόσμο.

Εύχομαι αυτές οι μέρες να γεμίσουν τις καρδιές μας με αγάπη, φως και χαμόγελα.

Να κρατήσουμε ό,τι μας ενώνει και να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει», ήταν το

μήνυμα της Μαρίας Αντωνά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DSsozL9k-Pw/

Αν και ο παρουσιαστής με τη ραδιοφωνική παραγωγό κρατούν χαμηλούς τόνους, πλέον δεν κρύβονται. Ο Γιώργος Λιάγκας, μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες ξεκαθάρισε: «Είμαι πιο εξωστρεφής στα προσωπικά μου γιατί μεγαλώσανε τα παιδιά. Είναι σε μια ηλικία που μπορούν να αντιληφθούν ότι η μαμά και ο μπαμπάς μπορεί να έχουν μια άλλη σχέση στη ζωή τους. Όταν τα παιδιά το αντιληφθούν και δεν τους είναι δύσκολο αυτό το πράγμα, τότε κι εσύ μπορεί… Δεν ήμουν ερημίτης, ούτε ήμουν χωμένος στο Άγιον Όρος. Προφανώς είχα κάποιες σχέσεις. Αλλά δεν τις δημοσιοποιούσα γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να πάρουν κάποια πληροφορία γύρω γύρω χωρίς να τους έχω πει εγώ κάτι. Όταν κατάλαβα ότι είναι σε μία ηλικία που μπορούν αυτό το πράγμα να το αφουγκραστούν, να το καταλάβουν, να το αφομοιώσουν και να το πάρουν πάρα πολύ γλυκά στη ζωή τους, τότε κι εγώ δεν κρύβομαι πια».

Διαβάστε επίσης