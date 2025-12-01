Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντικό Σαββατοκύριακο στο στολισμένο Λονδίνο

Μία σύντομη απόδραση στο Λονδίνο πραγματοποίησε ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 και η ραδιοφωνική παραγωγός αγαπούν τα ταξίδια και όταν το επιτρέπει το πρόγραμμά τους αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους για εξορμήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε το ζευγάρι αποχαιρέτησε τον Νοέμβριο από την βρετανική πρωτεύουσα, παίρνοντας μία «γεύση» από Χριστούγεννα.

Τόσο ο Γιώργος Λιάγκας, όσο και η Μαρία Αντωνά μοιράστηκαν – ξεχωριστά ο καθένας – στιγμιότυπα από τις βόλτες τους, μεταφέροντας όμορφες εικόνες από τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του Λονδίνου.

https://www.instagram.com/p/DRsKl8ECNLj/

Ο Γιώργος Λιάγκας

