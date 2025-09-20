Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: Τον είδα πιο ανθρώπινο από ποτέ, πιο γλυκό, πολύ ήρεμο και δυναμικό

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά διατηρούν τη σχέση τους και παραμένουν ερωτευμένοι, με τη ραδιοφωνική παραγωγό να εκφράζει δημόσια την υποστήριξή της στην πρεμιέρα του συντρόφου της. Παράλληλα, η Μαρία Αντωνά ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει στην τηλεοπτική εκπομπή του Λιάγκα ούτε να βρεθεί απέναντί του σε άλλη παραγωγή.

Έπειτα από κοινές διακοπές, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά έχουν επιστρέψει στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, εστιάζοντας στις προκλήσεις που τους περιμένουν. Η ραδιοφωνική παραγωγός, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του Mega, τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νέο επαγγελματικό εγχείρημα στον ορίζοντα, ωστόσο δηλώνει έτοιμη να αναλάβει μελλοντικές ευκαιρίες.

«Η συνεργασία μου με την Κατερίνα Καραβάτου υπέροχη και γλυκιά. Έχω συζητήσει κάποια πράγματα, δεν έχω κάτι να ανακοινώσω. Ο Θανάσης Πάτρας είναι εξαιρετικός. Θα ήθελα να συνεργαστώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα δεν έχουμε συμφωνήσει κάτι, γιατί εγώ είμαι ενεργή στο ραδιόφωνο», είπε αρχικά η Μαρία Αντωνά.

Και πρόσθεσε: «Εγώ δε θα έβλεπα τον εαυτό μου σε πρωινές εκπομπές. Θα με έβλεπα σε ένα late night, σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε κάτι μουσικό, σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Με τον σύντροφό μου, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή όχι. Ούτε θα πήγαινα απέναντί του. Δεν είναι ωραίο. Τον Γιώργο τον είδα πιο ανθρώπινο από ποτέ, πιο γλυκό, πολύ ήρεμο και δυναμικό. Όλη η ομάδα του μου άρεσε πολύ».

«Είμαι έτοιμη για ό,τι μου φέρει ο Θεός. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Είμαι καλά και πολύ ήρεμη. Για μένα το πιο σημαντικό στις μέρες μας είναι να είσαι μέσα σε μία σχέση, σε μία δουλειά, σε μία κατάσταση που να έχεις ηρεμία», κατέληξε η Μαρία Αντωνά.

