Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

Για την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, την θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί, τον ρόλο που έχει παίξει η εμφάνιση στη δουλειά του και την πιο ακραία συμπεριφορά που έχει δεχθεί από θαυμάστρια μίλησε σε συνέντευξή του στο Mega ο ηθοποιός Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

Με αφορμή την παράσταση Barcelona, στην οποία και πρωταγωνιστεί στο Πτι Παλαί, ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης είπε: «Είναι μία παράσταση απλή στη φόρμα της, αλλά μετά τα πρώτα είκοσι λεπτά γίνεται πιο ουσιαστική. Πραγματεύεται τον φόβο της οικειότητας μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων και τη μοναξιά των σύγχρονων ανθρώπων. Αυτό που ‘καίει’ τον ήρωά μου είναι μία σοβαρή απώλεια αυτό που πραγματεύεται το θέλω της ηρωίδας είναι κάτι που ποτέ δεν έχει φέρει στην επιφάνεια και δεν έχει συζητήσει ποτέ με τον ίδιο της τον εαυτό».

«Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα πάρω έναν ρόλο ή μία δουλειά επειδή είμαι ωραίος. Θεωρώ ότι έχω κάνει και έχω καταφέρει μέχρι τώρα δεν είναι λόγω εμφάνισης. Υπάρχουν πραγματικά πολύ ωραίοι άντρες ηθοποιοί. Η ομορφιά κρατάει μέχρι την τρίτη δουλειά. Θυμάμαι την πρώτη παράσταση στη ζωή μου, την πρώτη ημέρα, επειδή έβγαινα και έλεγα κάτι full frontal στο κοινό. Είχα μία δράση που κατέβαινα από την σκηνή και περνούσα μέσα από τα καμαρίνια και ξαναέβγαινα. Σε αυτό το μεσοδιάστημα, που κράτησε 20 δευτερόλεπτα, με έπιασε τέτοιος πόνος στο στομάχι που δεν ήξερα πως να το διαχειριστώ. Ήταν καθαρά θέμα άγχους», ανέφερε ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης μίλησε για το πως βρέθηκε από τις σπουδές μάρκετινγκ στην υποκριτική: «Δεν μου άρεσε το corporate με την γραβάτα και το πουκάμισο. Μου άρεσε το θέατρο. Μπορούσα να με φανταστώ, αλλά δεν μπορούσα να με φανταστώ να το τολμάω. Οι γονείς μου ήταν εξοικειωμένοι με τις αποφάσεις που έπαιρνα στη ζωή μου. Πάντα με συμβούλευαν, αλλά τους ήρθε περίεργο, γιατί ήταν κάτι που δεν το είχα συζητήσει ποτέ, μάλλον ήταν κάτι που έκρυβα μέσα μου χωρίς λόγο, ίσως από συστολή. Δεν τους είχα δείξει καθόλου ότι ήθελα να ασχοληθώ με την υποκριτική. Εάν έβλεπα ότι είχα πρώτη και δεύτερη δουλειά και δεν τράβαγε όλο αυτό, με κάποιο τρόπο θα το άλλαζα. Μέχρι τώρα έχω δουλέψει με πολύ ωραίους ανθρώπους. Δεν μου έχει συμβεί κάτι κακό στη δουλειά από αυτά που ακούω κατά καιρούς».

Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε την πιο ακραία συμπεριφορά που έχει δεχτεί από θαυμάστρια, με την υπόθεση να βρίσκεται στα δικαστήρια.

«Ήταν κάτι πολύ ακραίο. Μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μία γλάστρα και μέσα σε μισή ώρα κατάλαβα ότι είχε μέσα κοριό. Όταν θαυμάζεις κάποιον, δεν φτάνεις σε αυτό το σημείο. Το βρήκε ο γάτος μου και νόμιζα ότι ήταν χώμα. Κατάλαβα τι είναι, φώναξα την αστυνομία και τη δικηγόρο μου. Ο κοριός είχε εμβέλεια 150 μέτρων. Ήταν η μόνη φορά που φρίκαρα τόσο πολύ άσχημα», είπε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

