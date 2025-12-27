Η Kris Jenner μοιράστηκε φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian

Η Kris Jenner με την Khloé Kardashian και τα παιδιά της Khloé, True και Tatum

Η Kris Jenner, μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τη λαμπερή χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian.

Οι φωτογραφίες έδειχναν ένα σαλόνι γεμάτο λαμπερά χριστουγεννιάτικα δέντρα, ένα τραπέζι κουζίνας και τραπεζαρίας στολισμένο με κλαδιά, καθώς και δωμάτια γεμάτα τυλιγμένα δώρα.

Instagram

Instagram

Instagram

Σε ένα στιγμιότυπο, δύο τεράστιοι τάρανδοι φρουρούσαν τη γιορτή, ενώ άλλες φωτογραφίες παρουσίαζαν διακοσμήσεις με μολυβένιους στρατιώτες, gingerbread σπιτάκια και μια πολυτελή γιρλάντα που κάλυπτε τη σκάλα στην κεντρική είσοδο.

Instagram

Instagram

Instagram

Σε κάποιες φωτογραφίες η 70χρονη Kris εμφανίστηκε μαζί με τον 45χρονο σύντροφό της, Corey Gamble. Η σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» φόρεσε μαύρο βελούδινο σακάκι και φούστα, συνδυασμένα με μαύρα combat boots, ενώ ο Gamble επέλεξε μονοχρωματικό μαύρο κοστούμι.

Instagram

Instagram

Σε άλλη φωτογραφία, η Kris πόζαρε με την κόρη της Khloé Kardashian, η οποία φόρεσε λευκό σατέν φόρεμα χωρίς τιράντες εμπνευσμένο από το «παλιό κλασικό Χόλιγουντ». Μαζί τους ήταν τα παιδιά της Khloé, True και Tatum, που έχει με τον πρώην σύντροφό της, Tristan Thompson. Μια ακόμη γλυκιά φωτογραφία έδειχνε την Kris να φιλάει τον τρίχρονο γιο της Kylie, Aire, ντυμένο με επίσημο κοστούμι για την περίσταση.

Instagram

Instagram

Η Kris Jenner συνόδευσε την λεζάντα της ανάρτησής της με ευχές για Καλά Χριστούγεννα: «Καλά Χριστούγεννα σε όλους και καληνύχτα».

https://www.instagram.com/p/DSv5Ankidiy/

Οι θαυμαστές της οικογένειας έσπευσαν να σχολιάσουνμε κοπλιμέντα για τις φανταστικές φωτογραφίες των γιορτών. «Υπέροχη οικογένεια», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτή είναι η ενέργεια που φέρνω στο 2026». Άλλοι απλά εξέφρασαν τον θαυμασμό τους με emojis όπως χριστουγεννιάτικα δεντράκια, καρδιές και φωτιά.

Οι Kardashian γιόρτασαν την παραμονή των Χριστουγέννων με μία χαλαρή οικογενειακή σύναξη στο σπίτι της Kendall Jenner στο Beverly Hills για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το 2024, η Kendall είχε επίσης οργανώσει μια χαλαρή γιορτή παραμονής.

Διαβάστε επίσης