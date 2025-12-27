Η Kris Jenner μοιράστηκε φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian

Η οικογένεια γιόρτασε την Παραμονή των Χριστουγέννων στο σπίτι της Kendall Jenner στο Beverly Hills για δεύτερη συνεχή χρονιά

Newsbomb

Η Kris Jenner μοιράστηκε φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian
Η Kris Jenner με την Khloé Kardashian και τα παιδιά της Khloé, True και Tatum
INSTAGRAM
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Kris Jenner, μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από τη λαμπερή χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian.

Οι φωτογραφίες έδειχναν ένα σαλόνι γεμάτο λαμπερά χριστουγεννιάτικα δέντρα, ένα τραπέζι κουζίνας και τραπεζαρίας στολισμένο με κλαδιά, καθώς και δωμάτια γεμάτα τυλιγμένα δώρα.

kardashian-christmas-7.jpg

Instagram

kardashian-christmas-5.jpg

Instagram

kardashian-christmas-4.jpg

Instagram

Σε ένα στιγμιότυπο, δύο τεράστιοι τάρανδοι φρουρούσαν τη γιορτή, ενώ άλλες φωτογραφίες παρουσίαζαν διακοσμήσεις με μολυβένιους στρατιώτες, gingerbread σπιτάκια και μια πολυτελή γιρλάντα που κάλυπτε τη σκάλα στην κεντρική είσοδο.

kardashian-christmas-2.jpg

Instagram

kardashian-christmas-8.jpg

Instagram

kardashian-christmas-3.jpg

Instagram

Σε κάποιες φωτογραφίες η 70χρονη Kris εμφανίστηκε μαζί με τον 45χρονο σύντροφό της, Corey Gamble. Η σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» φόρεσε μαύρο βελούδινο σακάκι και φούστα, συνδυασμένα με μαύρα combat boots, ενώ ο Gamble επέλεξε μονοχρωματικό μαύρο κοστούμι.

kardashian-christmas-13.jpg

Instagram

kardashian-christmas-12.jpg

Instagram

Σε άλλη φωτογραφία, η Kris πόζαρε με την κόρη της Khloé Kardashian, η οποία φόρεσε λευκό σατέν φόρεμα χωρίς τιράντες εμπνευσμένο από το «παλιό κλασικό Χόλιγουντ». Μαζί τους ήταν τα παιδιά της Khloé, True και Tatum, που έχει με τον πρώην σύντροφό της, Tristan Thompson. Μια ακόμη γλυκιά φωτογραφία έδειχνε την Kris να φιλάει τον τρίχρονο γιο της Kylie, Aire, ντυμένο με επίσημο κοστούμι για την περίσταση.

kardashian-christmas-1.jpg

Instagram

kardashian-christmas-11.jpg

Instagram

Η Kris Jenner συνόδευσε την λεζάντα της ανάρτησής της με ευχές για Καλά Χριστούγεννα: «Καλά Χριστούγεννα σε όλους και καληνύχτα».

https://www.instagram.com/p/DSv5Ankidiy/

Οι θαυμαστές της οικογένειας έσπευσαν να σχολιάσουνμε κοπλιμέντα για τις φανταστικές φωτογραφίες των γιορτών. «Υπέροχη οικογένεια», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτή είναι η ενέργεια που φέρνω στο 2026». Άλλοι απλά εξέφρασαν τον θαυμασμό τους με emojis όπως χριστουγεννιάτικα δεντράκια, καρδιές και φωτιά.

Οι Kardashian γιόρτασαν την παραμονή των Χριστουγέννων με μία χαλαρή οικογενειακή σύναξη στο σπίτι της Kendall Jenner στο Beverly Hills για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το 2024, η Kendall είχε επίσης οργανώσει μια χαλαρή γιορτή παραμονής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:17ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του αγροτοσυνδικαλιστή για παράνομες επιδοτήσεις - Τρία άτομα στο στόχαστρο των αρχών

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε 26χρονο που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα - Οδηγούσε μεθυσμένος

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σε ρωσικά χέρια οι πόλεις Μίρνοχραντ και Χουλιαϊπόλε, υποστηρίζει η Μόσχα

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

20:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Περίπατος του Ηρακλή κόντρα στον Πανιώνιο – Παραιτήθηκε ο Ζούρος

20:25LIFESTYLE

Η Kris Jenner μοιράστηκε λαμπερές φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της οικογένειας Kardashian

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεθυσμένος ο άνδρας που «καρφώθηκε» πάνω σε απορριμματοφόρο - Τραυμάτισε εργαζόμενο

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαχαίρωσαν 18χρονο ποδοσφαιριστή στη Νάπολη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

19:52LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Αν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους με τη βία

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Έκλεισε η Περιμετρική της Πάτρας

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν σε σειρά κινουμένων σχεδίων - Βίντεο

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Κόσοβο: Δεύτερες βουλευτικές εκλογές εντός του 2025 αύριο - Δύσκολη η έξοδος από την πολιτική κρίση

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Δεν το κουνάει από την κορυφή η Άρσεναλ

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το μωρό που έφερε ελπίδα σε χωριό με πληθυσμιακή κρίση - Είναι το πρώτο που γεννήθηκε έπειτα από 30 χρόνια

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συνάντηση με τον Μαρκ Κάρνεϊ: «Φτάσαμε στο Χάλιφαξ»

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικου από κουκουλοφόρους - Τον απείλησαν με μαχαίρι

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά των σορών των τεσσάρων ορειβατών με ελικόπτερο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

16:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολυμπιακός: «Έχουν διαλυθεί τα πάντα στο ΣΕΦ - Πηγαίνουμε γύρω γύρω για προπονήσεις»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ψυχρός πυρήνας» από την ανατολική Ευρώπη φέρνει βαρύ χειμώνα - Ανατροπή στη Βόρεια Ελλάδα

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Αν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση, η Ρωσία θα επιτύχει όλους τους στόχους με τη βία

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Καρέ καρέ η ανάσυρση και μεταφορά των σορών των τεσσάρων ορειβατών με ελικόπτερο - Βίντεο

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Σχεδόν 3 μέτρα χιόνι στο θέρετρο Πράτο Νεβόσο - Ρεκόρ για την Ευρώπη

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στη Βαλένθια: Έχασε τη ζωή του σε ναυάγιο ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν σε σειρά κινουμένων σχεδίων - Βίντεο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βουλευτές φέρεται να έλαβαν «μίζες» για την ψήφο τους

19:52LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ