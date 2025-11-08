Κιμ Καρντάσιαν: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες με διάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα

Μετά την αποκαλυπτική ανάρτηση της Κένταλ Τζένερ με αφορμή τα 30α γενέθλια της, ακόμη ένα μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν αποφάσισε να μαγνητίσει τα βλέμματα επάνω της με την σέξι εμφάνιση της.

Αυτή τη φορά ήταν η Κιμ Καρντάσιαν που με μια δημοσίευση της στο Instagram συγκέντρωσε χιλιάδες like φορώντας ένα διάφανο φόρεμα και αφήνοντας λίγα πράγματα στη φαντασία των θαυμαστών της.

Δείτε την ανάρτησή της: