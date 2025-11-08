Κιμ Καρντάσιαν: Οι αποκαλυπτικές φωτογραφίες με διάφανο φόρεμα με θέα τη θάλασσα
Με ένα διαφανές φόρεμα αποφάσισε η Κιμ Καρντάσιαν να γιορτάσει τα γενέθλια της αδερφής της, Κένταλ Τζένερ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μετά την αποκαλυπτική ανάρτηση της Κένταλ Τζένερ με αφορμή τα 30α γενέθλια της, ακόμη ένα μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν αποφάσισε να μαγνητίσει τα βλέμματα επάνω της με την σέξι εμφάνιση της.
Αυτή τη φορά ήταν η Κιμ Καρντάσιαν που με μια δημοσίευση της στο Instagram συγκέντρωσε χιλιάδες like φορώντας ένα διάφανο φόρεμα και αφήνοντας λίγα πράγματα στη φαντασία των θαυμαστών της.
Δείτε την ανάρτησή της:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:38 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για ναρκωτικά
10:20 ∙ LIFESTYLE
Πασχάλης: Αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του
08:07 ∙ WHAT THE FACT
Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις
13:38 ∙ WHAT THE FACT
Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα
08:34 ∙ WHAT THE FACT
Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει
06:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κροίσος αστυνομικός με καταθέσεις άνω των 600.000 ευρώ
08:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται
11:20 ∙ WHAT THE FACT