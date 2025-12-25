Το πιο γρήγορο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι αυτό της Hennessey

Του Γιάννη Σκουφή

Η αμερικανική Hennessey Performance Engineering, η γνωστή εταιρεία βελτιώσεων από το Τέξας, πρόσθεσε άλλη μια απίθανη επίδοση στο παλμαρέ της. Στο 7ο Christmas Tree Run -αγώνας με χριστουγεννιάτικο δέντρο σε ελεύθερη απόδοση- , η εταιρεία κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο με χριστουγεννιάτικο δέντρο στην οροφή του.

Η προσπάθεια έγινε στην αεροπορική βάση Chase Air Field στο Beeville του Τέξας, με οδηγό τον Spencer Geswein και αυτοκίνητο μια Chevrolet Corvette ZR1 με τον πανίσχυρο bi-turbo V8 των 5.500 κυβικών και των 1.064 ίππων.

Στην οροφή και σε ειδική βάση είχε στερεωθεί ένα στολισμένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους περίπου 1,7ο, το οποίο ο Geswein κατάφερε να το μετακινήσει ακόμα και με 315 χλμ./ώρα πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ στο Christmas Tree Run.

Το Christmas Tree Run ξεκίνησε ως μια αστεία ιδέα το 2017 με ένα Dodge Challenger, και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε… ετήσια παράδοση για την Hennessey. Κάθε χρόνο επιλέγονται διαφορετικά υπερ-αυτοκίνητα για να σπρώξουν ανεβάσουν τον πήχη για το πιο γρήγορο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Alex Roys ανέφερε πως «κάθε χρόνο δένουμε ένα δέντρο σε κάτι λίγο πιο άγριο και λίγο πιο γρήγορο. Αυτή η εκδήλωση μας θυμίζει πως όλο αυτό ξεκίνησε γιατί τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι δυνατά, διασκεδαστικά και λίγο εκτός ελέγχου».