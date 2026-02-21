Ιταλία: Πέθανε το δίχρονο παιδάκι στο οποίο είχε μεταμοσχευθεί κατεστραμμένη καρδιά

Πέθανε ο δίχρονος Ντομένικο, το παιδάκι που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς στη Νάπολη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντσέσκο Πετρούτσι.

Ο Ντομένικο είχε υποβληθεί πριν από 2 μήνες σε μεταμόσχευση καρδιάς στο νοσοκομείο Monaldi της Νάπολης. Το όργανο είχε φτάσει από το Μπολτσάνο φέροντας σοβαρές βλάβες.

«Με πήραν τηλέφωνο τη νύχτα, γύρω στις 04:00, λέγοντάς μου ότι το ECMO (σ.σ. το σύστημα μηχανικής υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών) άρχιζε να επιβραδύνει· έμεινα έως το τέλος, μέχρι να σβήσει το μηχάνημα και μετά, όλα τελείωσαν», ανέφερε συντετριμμένη η μητέρα του παιδιού στην εκπομπή Mi Manda Rai Tre.

Στο πλευρό της μητέρας βρέθηκε ο καρδινάλιος Μίμο Μπατάλια, αρχιεπίσκοπος της Νάπολης, ο οποίος τέλεσε το μυστήριο και τού χορήγησε την έσχατη ευλογία.

Την Παρασκευή (20/02) είχε αρχίσει παρηγορική αγωγή για την ανακούφιση από τον πόνο. Το παιδί βρισκόταν σε κώμα και δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του.