Σοβαρό ιατρικό λάθος σε νοσοκομείο της Ιταλίας: Μεταμόσχευσαν καρδιά που είχε βλάβη σε 2χρονο

Ένα σοβαρό και επικίνδυνο λάθος, φέρεται να πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομείο της Ιταλίας, στη Νάπολη, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση καρδιάς που είχε υποστεί βλάβη σε παιδί ηλικίας δύο μόλις ετών, όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, στους γονείς του παιδιού είχε ειπωθεί ότι η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε κανονικά, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς –όπως προκύπτει– το μόσχευμα φέρεται να ήταν ήδη κατεστραμμένο.

Η υπόθεση αφορά ένα παιδί δύο ετών και δύο μηνών, το οποίο παραμένει σήμερα στη ζωή χάρη σε μηχανική υποστήριξη, περιμένοντας να πραγματοποιηθεί εκ νέου μεταμόσχευση καρδιάς.

Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Il Mattino, στις 23 Δεκεμβρίου έφτασε στο νοσοκομείο Monaldi καρδιά δότη από παιδί που είχε χάσει τη ζωή του στη Val Venosta. Κατά τη μεταφορά, ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος με αποτέλεσμα το όργανο να υποστεί σοβαρή βλάβη.

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, παρά το γεγονός ότι η καρδιά είχε ουσιαστικά καταστεί ακατάλληλη, φέρεται να μεταμοσχεύθηκε. Αν και το σενάριο αυτό παρουσιάζεται ως «υπόθεση», επιβεβαιώνεται ότι το παιδί στο οποίο έγινε η μεταμόσχευση, ζει σήμερα συνδεδεμένο με μηχάνημα εξωσωματικής υποστήριξης, σε κρίσιμη κατάσταση.

Δικαστική έρευνα σε εξέλιξη

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα από την Εισαγγελία της Νάπολης, υπό τον εισαγγελέα Τζουζέπε Τιταφεράντε και με τον συντονισμό του αναπληρωτή εισαγγελέα Αντόνιο Ρίτσι. Οι πιθανές κατηγορίες περιλαμβάνουν παραλείψεις καθήκοντος, στην περίπτωση που μέλη της ιατρικής ομάδας δεν τήρησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, καθώς και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια εις βάρος του ανήλικου ασθενούς, ο οποίος υποβλήθηκε σε αναισθησία και χειρουργική επέμβαση που ενδέχεται να αποδειχθεί απολύτως αχρείαστη.

Η αγωνία της οικογένειας

Η μητέρα του παιδιού, δήλωσε στο Il Mattino: «Δεν έχω τη δύναμη να μιλήσω. Το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να γίνει καλά το παιδί μου και να αποκαλυφθεί η αλήθεια για όσα συνέβησαν».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντσέσκο Πετρούτσι, θέτει κρίσιμα ερωτήματα: «Πρέπει να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη στο χειρουργείο του Monaldi. Στους γονείς ειπώθηκε ότι η μεταμόσχευση δεν ακυρώθηκε, αλλά πραγματοποιήθηκε, με αναφορά στο νέο όργανο που εμφυτεύθηκε. Αν όμως η καρδιά ήταν ήδη κατεστραμμένη, γιατί ελήφθη αυτή η απόφαση;»

Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της αναφοράς, μετά την επέμβαση το παιδί μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με το νοσοκομείο να κάνει λόγο για «πρόβλημα» στη λειτουργία της καρδιάς, που δεν αντλούσε επαρκώς αίμα, γεγονός που οδήγησε στη χρήση μηχανικής υποστήριξης.

Πενήντα ημέρες αργότερα, το παιδί παραμένει συνδεδεμένο με σύστημα ECMO – εξωσωματική μηχανική υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών καρδιάς και πνευμόνων. Πρόσφατα, μάλιστα, υπέστη και επεισόδιο αιμορραγίας, ενώ η κλινική του κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή.