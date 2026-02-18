Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

Σε ιατρικό συμβούλιο που συμμετείχαν έμπειροι καρδιοχειρουργοί από όλη την Ιταλία και εκπρόσωποι του υπουργείου Υγείας της Ρώμης αποφασίστηκε την Τετάρτη, ότι ο μικρός Τομάζο, στον οποίο σχεδόν πριν από δύο μήνες μεταμοσχεύθηκε ανεπιτυχώς καρδιά, δεν μπορεί πλέον να υποβληθεί σε νέα μεταμόσχευση.

«Υπό το φως των τελευταίων εκτιμήσεων και των εργαστηριακών εξετάσεων, αποφασίστηκε ότι η όλη κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν είναι συμβατή με νέα μεταμόσχευση», αναφέρεται σε ανακοίνωση του νοσοκομείου Μονάλντι της Νάπολης, όπου συνεδρίασε ομάδα ειδικών.

Υπενθυμίζεται ότι στον Τομάζο, στις 23 Δεκεμβρίου του 2025, είχε μεταμοσχευθεί καρδιά δότη, η οποία είχε υποστεί σοβαρή ζημιά κατά τη μεταφορά, από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας μέχρι το νοσοκομείο Μονάλντι, στη μεγαλούπολη του ιταλικού νότου.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκε ξηρός πάγος, αντί για κανονικό, και ότι το μόσχευμα φέρεται να μεταφέρθηκε μέσα σε ένα πλαστικό κουτί, το οποίο δεν ήταν φτιαγμένο για να εγγυηθεί τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Με αυτά τα δεδομένα ταυτίζεται και η θέση του δικηγόρου της οικογένειας, Φραντσέσκο Πετρούτσι, ο οποίος τόνισε στους δημοσιογράφους: « η καρδιά είχε συσκευαστεί κατά λάθος σε ξηρό πάγο αντί για κανονικό πάγο για το οκτάωρο ταξίδι, μειώνοντας δραστικά τη θερμοκρασία και προκαλώντας εκτεταμένη βλάβη στους ιστούς». «Το κουτί μεταφοράς δεν διέθετε επίσης συσκευή παρακολούθησης θερμοκρασίας που να προειδοποιεί ότι υπήρχε πρόβλημα» συμπλήρωσε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει δημόσια κατακραυγή στην Ιταλία, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες μεταμόσχευσης εντός του εθνικού συστήματος υγείας. Οι εισαγγελείς διερευνούν το περιστατικό και έχουν θέσει έξι γιατρούς υπό επίσημη έρευνα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τύπο, όταν κατάλαβαν ότι το μόσχευμα ήταν κατεστραμμένο, οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν ούτως ή άλλως στη μεταμόσχευση διότι είχαν ήδη προηγουμένως αφαιρέσει την καρδιά του δίχρονου αγοριού.

Ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε στους δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο Μονάλντι στη Νάπολη, όπου νοσηλεύεται το δίχρονο παιδί, ότι η μητέρα του Τομάζο -η οποία τις ημέρες αυτές κατέβαλλε τεράστιες προσπάθειες για να μπορέσει να σωθεί το παιδί της- «αναγκάστηκε να αποδεχθεί την ιδέα ότι ο μικρός δεν θα καταφέρει». «Της έχουν πει ότι δεν είναι πλέον χειρουργήσιμος. Είναι μια γυναίκα που επιδεικνύει μεγάλο θάρρος και αξιοπρέπεια», πρόσθεσε ο δικηγόρος. «Μου είπε: "Έχω άλλα δύο παιδιά, ο γιος μου δεν είναι ακόμα νεκρός. Δεν έχει κλείσει ακόμα τα μάτια του, πρέπει να είμαι δυνατή"».

«Τώρα η μητέρα προσπαθεί να αποκτήσει τα ιατρικά αρχεία», επισήμανε ο δικηγόρος της οικογένειας και συμπλήρωσε: «Τώρα πρέπει να συγκεντρώσω τα έγγραφα και να τα μελετήσω. Γιατί αν ο χρόνος της ελπίδας έχει τελειώσει, έχει ξεκινήσει ο χρόνος της ευθύνης».

Η επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε στο Νοσοκομείο απέρριψε μια νέα μεταμόσχευση καρδιάς για το δυόμισι ετών αγόρι, το οποίο τον περασμένο Δεκέμβριο υπέστη βλάβη στην καρδιά.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το Νοσοκομείο Monaldi αναφέρει: «Το Νοσοκομείο ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση μεταξύ εμπειρογνωμόνων από τις κορυφαίες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης της χώρας που ειδικεύονται στις παιδιατρικές μεταμοσχεύσεις καρδιάς. Αυτή η συλλογική συζήτηση επέτρεψε την πιο ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη δυνατή κοινή αξιολόγηση. Με βάση τις αξιολογήσεις στο κρεβάτι του παιδιού και τις τελευταίες εξετάσεις οργάνων, διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση του παιδιού δεν είναι συμβατή με δεύτερη μεταμόσχευση. Η Στρατηγική Διεύθυνση ενημέρωσε το Εθνικό Κέντρο Μεταμοσχεύσεων και εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια, η οποία ενημερώθηκε άμεσα, σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή».

Η συνάντηση είχε ήδη προγραμματιστεί, αλλά πραγματοποιήθηκε μετά την άφιξη της είδησης για μια καρδιά διαθέσιμη για μεταμόσχευση. Το Νοσοκομείο Monaldi δεν ήταν πρώτο στη λίστα αναμονής (επειδή το αγόρι που εισήχθη στη Νάπολη έχει διαφορετική, αλλά συμβατή, ομάδα αίματος από τον πιθανό δότη), αλλά η είδηση ​​τους ώθησε να επιταχύνουν τη διαδικασία.

Τις τελευταίες ημέρες, οι γιατροί στο Νοσοκομείο Bambino Gesù είχαν ήδη δηλώσει ότι πίστευαν ότι το αγόρι δεν ήταν μεταμοσχεύσιμο, τονίζοντας ότι ο μικρός έχει επίσης βλάβη σε όργανα, ιδιαίτερα στα νεφρά, τους πνεύμονες και το συκώτι.

Εν αναμονή του αποτελέσματος της αξιολόγησης, η μητέρα του μικρού αγοριού προσευχήθηκε με τον Καρδινάλιο της Νάπολης, Ντομένικο Μπατάλια. «Οι γιατροί», εξήγησε ο δικηγόρος Πετρούτσι «επισκέφτηκαν τον ασθενή και στη συνέχεια, πιστεύω, συναντήθηκαν για να εξετάσουν τα έγγραφα. Η μητέρα ήταν με τον Επίσκοπο Μπατάλια μέχρι τώρα, ο οποίος, ας πούμε, την στηρίζει. Προσευχήθηκαν μαζί.»

Ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καμπανίας, Ρομπέρτο ​​Φίκο, έφτασε στο Νοσοκομείο Μονάλντι, αφού σχολίασε την είδηση ​​της απόρριψης της απόφασης από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων πριν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. «Πρόκειται για ένα πολύ οδυνηρό ζήτημα», είπε. «Αυτή τη στιγμή, ο σεβασμός για το παιδί και την οικογένεια προηγείται. Ενεργοποίησα αμέσως τις μέγιστες εξουσίες εποπτείας, ελέγχου και επιθεώρησης της Περιφέρειας για να διευκρινίσω το θέμα».

«Έχω μια έκθεση 290 σελίδων που έστειλα στον υπουργό Σκιλάτσι», τόνισε ο Φίκο, «με τον οποίο είχα επίσης μια συνάντηση, η οποία είχε ήδη προγραμματιστεί. Το ίδιο απόγευμα, έστειλα το ουσιαστικό σημείωμα 290 σελίδων που ζητά την πιστή συνεργασία μεταξύ των θεσμών. Οι επιθεωρητές του υπουργείου είναι επίσης εδώ σήμερα, θα δούμε τις αξιολογήσεις τους».

Το παιδί βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη εδώ και σχεδόν δύο μήνες και οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι η παρατεταμένη χρήση του συστήματος μπορεί να έχει θέσει σε κίνδυνο τους πνεύμονες, το συκώτι και τα νεφρά του.

Η μητέρα του αγοριού, Πατρίτσια Μερκολίνο, δήλωσε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι την είχε καλέσει και της είχε υποσχεθεί ότι καταβάλλεται ό,τι είναι δυνατόν για να βρεθεί μια συμβατή νέα καρδιά. Η μητέρα, τέλος, απηύθυνε έκκληση στον Πάπα Λέοντα για βοήθεια.

Πηγή: La Repubblica