Ιράν: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον στρατιωτικό τους κλοιό - Στη Σούδα αναμένεται το «Τζέραλντ Φορντ»
Η στρατηγική της «ένοπλης διπλωματίας» που υιοθετούν οι ΗΠΑ για να αναγκάσουν την Τεχεράνη σε υποχωρήσεις
Συνεχίζεται η ενίσχυση των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής προειδοποίηση προς το Ιράν, την ώρα που το σενάριο ενός στοχευμένου στρατιωτικού πλήγματος παραμένει στο τραπέζι των επιλογών του Λευκού Οίκου.
Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ την οποία συνοδεύει βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο καθ' οδόν προς τη Μέση Ανατολή.
Επισημαίνει επίσης, ότι μεγάλος αριθμός αεροσκαφών F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και αεροσκαφών ειδικών επιχειρήσεων έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας στην Ελλάδα.
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων
Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει στρατιωτικές δυνάμεις στις αμερικανικές βάσεις και στις θάλασσες της περιοχής. Μέσω δορυφορικών εικόνων και άλλων ανοιχτών πηγών, η «Le Monde» καταγράφει αυτή την κίνηση σε πρωτόγνωρη κλίμακα.
Η στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν στηρίζεται σε δύο πυλώνες: διαπραγμάτευση και στρατιωτική ενίσχυση. Από τη μία πλευρά, οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προχωρούν: την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια «συμφωνία αρχής», χάρη σε «κατασκευαστικές» συζητήσεις.
Οι επιφυλάξεις των συμμάχων των ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις κινήσεις της Ουάσινγκτον: τα μαχητικά αεροσκάφη πληθαίνουν συνεχώς στις βάσεις τους.
Την Κυριακή αναμένεται να φτάσει στη Σούδα το αεροπλανοφόρο «Τζέρλαντ Φορντ», το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο των ΗΠΑ, με απώτερο σκοπό να μεταβεί τα Στενά του Ορμούζ, στις 26 Φεβρουαρίου.