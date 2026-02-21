Ιράν: Οι ΗΠΑ σφίγγουν τον στρατιωτικό τους κλοιό - Στη Σούδα αναμένεται το «Τζέραλντ Φορντ»

Συνεχίζεται η ενίσχυση των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής προειδοποίηση προς το Ιράν, την ώρα που το σενάριο ενός στοχευμένου στρατιωτικού πλήγματος παραμένει στο τραπέζι των επιλογών του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ την οποία συνοδεύει βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά αεροσκάφη F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο καθ' οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Επισημαίνει επίσης, ότι μεγάλος αριθμός αεροσκαφών F-35, A-10, αεροσκαφών ανεφοδιασμού, μεταφορικών και αεροσκαφών ειδικών επιχειρήσεων έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας στην Ελλάδα.

ایران پر امریکی حملے کی تیاریاں



تقریباً ایک درجن F-22 لڑاکا طیارے مشرقِ وسطیٰ جاتے ہوئے برطانیہ سے گزرے ہیں، یونان کے Souda Bay میں بڑی تعداد میں F-35s، A-10s، ٹینکرز، مال بردار طیارے اور خصوصی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے والے طیارے دیکھے گئے ہیں۔ pic.twitter.com/pQl8KliHxh — Obaid Bhatti (@Obibhatti) February 21, 2026

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν μια άνευ προηγουμένου συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει στρατιωτικές δυνάμεις στις αμερικανικές βάσεις και στις θάλασσες της περιοχής. Μέσω δορυφορικών εικόνων και άλλων ανοιχτών πηγών, η «Le Monde» καταγράφει αυτή την κίνηση σε πρωτόγνωρη κλίμακα.

Η στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν στηρίζεται σε δύο πυλώνες: διαπραγμάτευση και στρατιωτική ενίσχυση. Από τη μία πλευρά, οι συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα προχωρούν: την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια «συμφωνία αρχής», χάρη σε «κατασκευαστικές» συζητήσεις.

Οι επιφυλάξεις των συμμάχων των ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις κινήσεις της Ουάσινγκτον: τα μαχητικά αεροσκάφη πληθαίνουν συνεχώς στις βάσεις τους.

Την Κυριακή αναμένεται να φτάσει στη Σούδα το αεροπλανοφόρο «Τζέρλαντ Φορντ», το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο των ΗΠΑ, με απώτερο σκοπό να μεταβεί τα Στενά του Ορμούζ, στις 26 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης