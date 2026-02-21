Αντιπρόταση του Ιράν για τα πυρηνικά ενώ ο Τραμπ είναι έτοιμος να «πατήσει το κουμπί»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή ενόσω το Ιράν ετοιμάζει αντιπρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες αυξάνεται, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει δώσει προθεσμία 10 ημερών για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη και επίλυση της μακροχρόνιας σύγκρουσης για τα πυρηνικά, προειδοποιώντας για «πολύ σοβαρές συνέπειες».

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο Reuters ότι ο στρατιωτικός σχεδιασμός των Ηνωμένων Πολιτειών για το Ιράν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, με επιλογές που περιλαμβάνουν στοχοποίηση συγκεκριμένων προσώπων και ενδεχομένως αλλαγή ηγεσίας στην Τεχεράνη, εάν δοθεί εντολή από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί, ανέφερε ότι κατά τις έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη αυτήν την εβδομάδα με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι δύο πλευρές είχαν καταλήξει σε βασικές «κατευθυντήριες αρχές», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνία είναι ορατή.

Ο Αρακτσί επεσήμανε ότι μία αντιπρόταση θα μπορούσε να είναι έτοιμη μέσα σε 2 – 3 ημέρες για έγκριση από ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους, με περισσότερες συνομιλίες πιθανές σε 1 εβδομάδα περίπου. Σημείωσε ότι στρατιωτική δράση θα περιέπλεκε τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η διαφορά μεταξύ του ιρανικού λαού και της ηγεσίας είναι τεράστια και κατηγόρησε την κυβέρνηση για μαζικές δολοφονίες, χωρίς να υπάρχει άμεση επιβεβαίωση των αριθμών που έδωσε, όπως γράφει ο Guardian.

Στη Γενεύη, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ζήτησαν απόλυτη διακοπή εμπλουτισμού ουρανίου και το Ιράν δεν προσφέρθηκε να τον αναστείλει, σύμφωνα με τον Αρακτσί. Στόχος των συνομιλιών είναι η διασφάλιση ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα παραμείνει ειρηνικό, με την εφαρμογή πολιτικών και τεχνικών «μέτρων εμπιστοσύνης», σε αντάλλαγμα για την άρση κυρώσεων.

Πάντως, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επανέλαβε ότι οι θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σαφείς: Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή ικανότητα παραγωγής, ούτε να εμπλουτίζει ουράνιο.

