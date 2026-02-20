ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο απομακρύνει εκατοντάδες στρατιώτες από βάσεις στη Μέση Ανατολή

Στο πλαίσιο αμυντικών μέτρων έναντι πιθανών αντιποίνων από το Ιράν

Στο πλαίσιο αμυντικών μέτρων έναντι πιθανών αντιποίνων από το Ιράν

Ένα μαχητικό αεροσκάφος Mirage 2000 της γαλλικής πολεμικής αεροπορίας είναι έτοιμο να απογειωθεί για αποστολή στη Λιβύη, ενώ στο βάθος είναι σταθμευμένα μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 της πολεμικής αεροπορίας του Κατάρ στη στρατιωτική αεροπορική βάση της Σούδας (2011)

AP Photo/Petros Giannakouris
Το Πεντάγωνο εκκένωσε την αεροπορική βάση Al-Udeid στο Κατάρ και βάσεις στο Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένης της βάσης του Πέμπτου Στόλου, στο πλαίσιο αμυντικών μέτρων έναντι πιθανών αντιποίνων από το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Από την άλλη πλευρά, η ανώτερη στρατιωτική ανταποκρίτρια του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν, ισχυρίζεται ότι η αναφορά αυτή είναι λανθασμένη και ότι κανένας στρατιώτης δεν εκκενώθηκε από βάσεις στο Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Όπως μεταδίδουν οι New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλέξει εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν, μια απόφαση που ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί μεγαλύτερης διάρκειας, πιο φονική και πολύ πιο επικίνδυνη από τον περσινό πόλεμο των 12 ημερών.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε μια εκστρατεία κατά του Ιράν που είχε ξεκινήσει το Ισραήλ, και ο Τραμπ έδωσε στον στρατό έναν συγκεκριμένο στόχο: να βομβαρδίσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και να καθυστερήσει την ικανότητα της Τεχεράνης να αποκτήσει κάποια στιγμή πυρηνικό όπλο. Μέσα σε λίγες ημέρες από τα αμερικανικά πλήγματα, όλες οι πλευρές συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός.

Ο Βάλι Νασρ, ειδικός για το Ιράν στη Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών του Johns Hopkins, δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος το Ιράν να εκτιμήσει πως η μέχρι τώρα συγκρατημένη αντίδρασή του απλώς ενθάρρυνε περισσότερες απειλές από τις ΗΠΑ «και ότι πρέπει να αυξήσει το κόστος του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, η ιρανική αποστολή προειδοποίησε ότι, εάν το Ιράν δεχθεί επίθεση, «όλες οι βάσεις, εγκαταστάσεις και μέσα της εχθρικής δύναμης στην περιοχή θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους» και ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν πλήρη και άμεση ευθύνη για οποιεσδήποτε απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες συνέπειες».

Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε ιδιαίτερο κίνδυνο τους 30.000 έως 40.000 Αμερικανούς στρατιώτες που βρίσκονται σε 13 βάσεις στη Μέση Ανατολή. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν επισπεύσει τη μεταφορά επιπλέον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή για την προστασία των βάσεων. Τον περασμένο Ιούνιο, το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, ωστόσο είχε προηγηθεί ιδιωτική προειδοποίηση προς Αμερικανούς και Καταριανούς αξιωματούχους.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά. Οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο εάν οι ΗΠΑ — και όχι το Ισραήλ — ξεκινήσουν τον νέο γύρο επιθέσεων.

