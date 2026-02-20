Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν
«Υποθέτω ότι μπορώ να πω πως το εξετάζω» απάντησε ερωτηθείς σχετικά
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Ερωτηθείς εάν εξετάζει ένα περιορισμένο πλήγμα προκειμένου να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη για συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Υποθέτω ότι μπορώ να πω πως το εξετάζω».
