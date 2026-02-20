Politico: O Τραμπ «στριμώχνει» την Ευρώπη - Απειλεί με αντίποινα για το «Αγοράστε ευρωπαϊκά όπλα»

Η συμπερίληψη για προτίμηση ευρωπαϊκών όπλων στην επικαιροποίηση κοινοτικής οδηγίας θα δοκιμάσει τις σχέσεις όχι μόνο των ΗΠΑ με την ΕΕ, αλλά και με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συνεργάζονται μαζί τους στον τομέα 

Νέα ένταση στις ήδη τεταμένες σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης, έφερε η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Αγοράστε ευρωπαϊκά όπλα», σε μια προσπάθεια προώθησης των εγχώριων κατασκευαστών όπλων στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού επανεξοπλισμού της ηπείρου.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο αντέδρασε οργισμένα, προειδοποιώντας με αντίποινα, αν οι αμερικανικές εταιρίες εκδιωχθούν με βίαιο τρόπο από την ευρωπαϊκή αγορά, αποκαλύπτει το Politico, φέρνοντας στο φως μη δημοσιευμένες δηλώσεις, που έγιναν κατά τη διάρκεια διαβούλευσης, συμβουλευτικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τους ευρωπαϊκούς κανόνες προμήθειας όπλων.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβάζει από ένα έγγραφο και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ακούει μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ στο γήπεδο γκολφ Trump Turnberry στο Turnberry της Σκωτίας.(2025)

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σθεναρά σε οποιαδήποτε αλλαγή της οδηγίας που θα περιορίσει την ικανότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να υποστηρίζει ή να συμμετέχει με άλλο τρόπο στις προμήθειες εθνικής άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ», δήλωσε η αμερικανική κυβέρνηση πριν από την προγραμματισμένη αναθεώρηση των νόμων της ΕΕ για τις προμήθειες άμυνας.

«Οι προστατευτικές και αποκλειστικές πολιτικές που εκδιώκουν με βία τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά — ενώ οι μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες της Ευρώπης συνεχίζουν να επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών — είναι λανθασμένη πορεία δράσης», πρόσθεσε.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, τα σχόλια αυτά υπογραμμίζουν ένα παράδοξο στην προσέγγιση των ΗΠΑ προς την Ευρώπη: ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει στους Ευρωπαίους ότι θέλει να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής άμυνας της ηπείρου, οι ΗΠΑ δεν θέλουν αυτό να γίνει σε βάρος των αμερικανικών αμυντικών εταιρειών.

Επί δεκαετίες η Ευρώπη, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό στον στρατιωτικό εξοπλισμό της από τις ΗΠΑ, με τα δύο τρίτα να είναι εισαγόμενα αμερικανικής προέλευσης, από μαχητικά αεροσκάφη F-35 έως συστήματα πυροβολικού HIMARS και αμυντικά συστήματα Patriot.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας, οι ανησυχίες της Ευρώπης αυξήθηκαν για μία πιθανή γενικευμένη σύγκρουση και στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ενισχύσει το οπλοστάσιό της με ευρωπαϊκά όπλα.

Όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, καθώς η απειλή της κυβέρνησης Τραμπ για αντίποινα, θα δοκιμάσει και τον βαθμό «ανεξαρτησίας» που θέλουν ευρωπαϊκές χώρες από τις ΗΠΑ.

«Αγοράστε ευρωπαϊκά».

Σε μία νέα επικαιροποιημένη οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις του 2009 που αναμένεται να παρουσιαστεί στο τρίτο τρίμηνο από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, είναι ασαφές προς το παρόν εάν θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες που θα ευνοούν τους εγχώριους κατασκευαστές.

Η ΕΕ ευνοεί ήδη τις τοπικές εταιρείες σε έργα όπως το πρόγραμμα SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ για δάνεια έναντι όπλων και για αγορές όπλων που μπορεί να πραγματοποιήσει η Ουκρανία με το πρόσφατα συμφωνηθέν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο.

Τα χρήματα της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού μόνο εάν τουλάχιστον το 65% της αξίας του εξοπλισμού προέρχεται από την Ευρώπη.

Αντίποινα

«Εάν τα μέτρα ευρωπαϊκής προτίμησης εφαρμοστούν στους εθνικούς νόμους περί προμηθειών των κρατών μελών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανεξετάσουν πιθανώς όλες τις υφιστάμενες γενικές εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις από τους νόμους «Αγοράστε αμερικανικά» που προβλέπονται ή έχουν θεσπιστεί σε σχέση με τις [Αμοιβαίες Συμφωνίες Αμυντικών Προμηθειών]», προειδοποίησε το αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα κλείσουν την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Περίπου 19 από τις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν υπογράψει τέτοιες συμφωνίες με την Ουάσιγκτον, οι οποίες επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να ανταγωνίζονται για ορισμένες συμβάσεις του Πενταγώνου.

«Στη συνέχεια, τυχόν μελλοντικές εξαιρέσεις θα εξετάζονται κατά περίπτωση και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο για την υποστήριξη των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας και τυποποίησης του ΝΑΤΟ», τόνισαν οι ΗΠΑ.

Ενώ το Πεντάγωνο αγοράζει υλικό κυρίως από αμερικανικές εταιρείες, ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η ιταλική Leonardo και η σουηδική Saab πωλούν επίσης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μια ρήτρα «Αγοράστε Ευρωπαϊκά» για τις εθνικές προμήθειες θα περιόριζε την ελευθερία των πρωτευουσών, θα αποδυνάμωνε το ΝΑΤΟ και θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να επιτύχουν τους στόχους ικανότητας της συμμαχίας που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται επίσης ότι αυτό θα ήταν αντίθετο με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ που υπογράφηκε το περασμένο καλοκαίρι, στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά όπλα.

«Η διατύπωση της ευρωπαϊκής προτίμησης έχει ήδη συμπεριληφθεί σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ, αλλά η συμπερίληψή της στην οδηγία θα αποτελέσει σημείο καμπής όσον αφορά τον αντίκτυπο στην κυριαρχία και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των επιμέρους κρατών μελών», δήλωσε η κυβέρνηση Τραμπ.

