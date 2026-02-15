Ο Ρούμπιο διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια Ευρώπη «υποτελή»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επέμεινε στο γεγονός ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν "μια ισχυρή Ευρώπη"

Ο Ρούμπιο διαβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν μια Ευρώπη «υποτελή»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν μια "εξαρτώμενη" Ευρώπη ούτε "υποτελή", την επομένη της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου είχε καλέσει τους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν στο όραμα του Ντόναλντ Τραμπ.

"Δεν θέλουμε η Ευρώπη να είναι εξαρτώμενη, δεν ζητάμε η Ευρώπη να είναι υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες", δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μπρατισλάβα, έχοντας δίπλα του τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο, και προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν "εταίρο".

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επέμεινε στο γεγονός ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν "μια ισχυρή Ευρώπη", την ώρα που οι διατλαντικές σχέσεις διανύουν μια περίοδο αναταραχών.

Στο Μόναχο το Σάββατο, σε ομιλία του ενώπιον της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, ο Ρούμπιο κάλεσε τους Ευρωπαίους να συσπειρωθούν πίσω από το όραμα του Αμερικανού προέδρου για την παγκόσμια τάξη και να υπερασπιστούν τον δυτικό πολιτισμό που απειλείται κατά την άποψή του από τη μαζική μετανάστευση και την πολιτιστική και βιομηχανική παρακμή, ενώ παράλληλα υποστήριξε την ανανέωση του δεσμού με μια "ισχυρή" Ευρώπη.

Ο Ρούμπιο έφτασε σήμερα στη Σλοβακία για μια επίσκεψη λίγων ωρών πριν μεταβεί στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, δύο χώρες της κεντρικής Ευρώπης που κυβερνώνται από στενούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε ενίσχυση των δεσμών με την κεντρική Ευρώπη.

