Διάσκεψη στο Μόναχο – Ρούμπιο: Είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης – Τι είπε η φον ντερ Λάιεν

Με συμφιλιωτικό τόνο προς την Ευρώπη εμφανίστηκε στο βήμα της Διάσκεψης της Ασφάλειας στο Μόναχο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Αμέσως μετά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν του απάντησε ότι δεν αλλάζει το γεγονός πως παραβιάστηκαν γραμμές.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επιχείρησε μία επαναπροσέγγιση της Ευρώπης αλλά με τους όρους της Ουάσινγκτον. Το κύριο μήνυμα του ήταν ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να θέλουν ως σύμμαχο την Ευρώπη.

Ωστόσο ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας περιέγραψε το πώς φαντάζονται οι ΗΠΑ αυτή την σχέση με την Ευρώπη και τόνισε ότι «δεν θέλουμε αδύναμους συμμάχους». Επιτέθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη μετανάστευση και το ελεύθερο εμπόριο. Επομένως έγινε αντιληπτό ότι υπάρχουν ξεκάθαρες διαφορές στις απόψεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η χώρα του θέλει να δει μία Ευρώπη που μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Συγκεκριμένα ανέφερε για την αμερικανική κριτική προς την Ευρώπη: «Δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι αδύναμοι, γιατί αυτό μας κάνει πιο αδύναμους. Θέλουμε σύμμαχους που μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, ώστε κανένας αντίπαλος να μην μπει στον πειρασμό να δοκιμάσει τη συλλογική μας δύναμη. Γι' αυτό δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να είναι δεμένοι με τα δεσμά της ενοχής και της ντροπής».

«Θέλουμε συμμάχους που να είναι περήφανοι για τον πολιτισμό και την κληρονομιά τους, που να κατανοούν ότι είμαστε κληρονόμοι του ίδιου μεγάλου και ευγενούς πολιτισμού και που, μαζί με εμάς, είναι πρόθυμοι και ικανοί να τον υπερασπιστούν. Γι' αυτό δεν θέλουμε οι σύμμαχοί μας να εκλογικεύουν τη διάλυση του status quo, αντί να αναγνωρίζουν τι είναι απαραίτητο για να το διορθώσουν. Γιατί εμείς στην Αμερική δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να είμαστε ευγενικοί και τακτικοί φροντιστές της ελεγχόμενης παρακμής της Δύσης», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης»

Δήλωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη είναι μαζί», καθώς περιέγραψε τις ομοιότητές τους και τους ιστορικούς δεσμούς τους που έχουν βαθιές ρίζες. «Η τύχη της Ευρώπης δεν θα είναι ποτέ άσχετη με τη δική μας», πρόσθεσε.

Σε μια άλλη προσπάθεια να κερδίσει το ευρωπαϊκό κοινό, ο Ρούμπιο είπε: «Σε μια εποχή που οι τίτλοι των εφημερίδων προαναγγέλλουν το τέλος της διατλαντικής εποχής, ας γίνει γνωστό και σαφές σε όλους ότι αυτό δεν είναι ούτε ο στόχος μας ούτε η επιθυμία μας, γιατί για εμάς τους Αμερικανούς, η πατρίδα μας μπορεί να βρίσκεται στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά θα είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης».

Είπε ότι τόσο η ιστορία όσο και η μοίρα της Ευρώπης και των ΗΠΑ «θα είναι πάντα συνδεδεμένες». Ειδικά για το ΝΑΤΟ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε στους Ευρωπαίους: «Αιμορραγήσαμε και πεθάναμε δίπλα-δίπλα».

Επιπλέον ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «χαράζουν την πορεία για έναν νέο αιώνα ευημερίας», αλλά θέλουν να το κάνουν μαζί με την Ευρώπη.

Στη συνέχεια, ο Ρούμπιο μίλησε για το ελεύθερο εμπόριο, λέγοντας ότι αν και άλλες χώρες έχουν επενδύσει στις δικές τους οικονομίες εμείς στην Δύση έχουμε εκχωρήσει όλο και περισσότερο την κυριαρχία μας.

Ο Ρούμπιο συνεχίζει λέγοντας ότι η Δύση έχει επίσης ανοίξει τις πόρτες σε ένα κύμα μαζικής μετανάστευσης χωρίς προηγούμενο, το οποίο, όπως λέει, απειλεί το μέλλον μας.

«Κάναμε αυτά τα λάθη μαζί», ανέφερε ο Ρούμπιο που τόνισε ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη οφείλουν τώρα στους λαούς μας να προχωρήσουν μπροστά.

Είμαστε μέρος ενός πολιτισμού - του δυτικού πολιτισμού, είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ είναι συνδεδεμένες τόσο οικονομικά όσο και πολιτισμικά. «Η Ευρώπη πρέπει να επιβιώσει», σημείωσε.

Στην ίδια «γραμμή» με τον Τζέι Ντι Βανς αλλά με πιο ήπιους τόνους

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αν και υποστήριξε την βασική «γραμμή» των ΗΠΑ σε όλους τους τομείς φάνηκε να είναι πιο συμφιλιωτικός από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ευρώπη όταν μίλησε πέρσι στην ίδια διάσκεψη.

Μετά την ομιλία Βανς στο Μόναχο η Ευρώπη κατάλαβε την αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους την ευθύνη για την ασφάλεια τους και να μην στηρίζονται στις ΗΠΑ.

Φέτος όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά και τις απειλές του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία έχουν κατανοήσει ότι η εμπιστοσύνη στη σχέση της Γηραιάς Ηπείρου με τις ΗΠΑ έχει υποστεί ζημιά. Με βάση αυτές τις εξελίξεις ο Ρούμπιο προτίμησε να προτείνει χείρα φιλίας στους Ευρωπαίους αλλά με τους όρους των ΗΠΑ.

Φον Ντερ Λάιεν: «Κάποιες γραμμές έχουν παραβιαστεί και αυτό δεν αλλάζει»

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που απάντησε στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίστηκε συμφιλιωτικός με την Ευρώπη αλλά με τους όρους της Ουάσινγκτον.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια την σημασία της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. «Μια ανεξάρτητη Ευρώπη είναι μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή Ευρώπη ενισχύει τη διατλαντική συμμαχία», δήλωσε.

Σε ένα σημείο της ομιλίας της μίλησε εμμέσως πλην σαφώς στους Αμερικανούς. Σημείωσε ότι η Ευρώπη πρέπει να «εντείνει τις προσπάθειές της» και να αναλάβει τις ευθύνες της, κάτι που, όπως παραδέχεται, δεν έκανε πλήρως μέχρι την πρόσφατη «θεραπεία σοκ», προφανώς αναφερόμενη στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.

«Κάποια όρια έχουν παραβιαστεί και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει πια», είπε η φον Ντερ Λάιεν, που μίλησε για σημαντικές επενδύσεις της Ευρώπης στην άμυνα. Τόνισε ότι πρόκειται για μια «πραγματική ευρωπαϊκή αφύπνιση» και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Ευρώπη «πρέπει να αποκτήσει κότσια» σε τομείς όπως ο διαστημικός και ο τομέας των πληροφοριών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι εξωτερικές πηγές προσπαθούν να αποδυναμώσουν την Ε.Ε. εκ των έσω. Εξήγησε ότι η εποχή μας διαθέτει επιθετικό ανταγωνισμό και σχέσεις εξουσίας καθώς ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής αμφισβητείται με νέους τρόπους. Ανέφερε ως προκλήσεις τα εδάφη, τους δασμούς και τους κανονισμούς για την τεχνολογία.

«Η Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από το να γίνει ανεξάρτητη», είπε η φον ντερ Λάιεν και κέρδισε το χειροκρότημα.

Διαβάστε επίσης