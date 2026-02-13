Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο: Συνάντηση Ρούμπιο με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας

Δεν έγιναν γνωστές πολλές λεπτομέρειες της συζήτησης παρά το υψηλό διακύβευμα της συνάντησης εν μέσω αυξημένων εντάσεων ΗΠΑ–Κίνας

Secretary of State Marco Rubio shakes hands with China's Foreign Minister Wang Yi in Munich, Germany, Friday, Feb. 13, 2026, at the beginning of a meeting on the sidelines of the Munich Security Conference. (AP Photo/Alex Brandon, Pool)
Pool AP
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συναντήθηκε την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Γουανγκ Γι (Wang Yi), στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο (Munich Security Conference), όμως ελάχιστες πληροφορίες δόθηκαν στη δημοσιότητα για το περιεχόμενο των συνομιλιών τους.

Φωτογραφίες από τη συνάντηση δείχνουν τον Ρούμπιο και τον Γουάνγκ να ανταλλάσσουν χειραψία και να κάθονται αντικριστά, παρουσία των αντιπροσωπειών τους, χωρίς ωστόσο καμία από τις δύο πλευρές να εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση για τις συζητήσεις.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ Ουάσιγκτον και Πεκίνο προετοιμάζονται για την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον Απρίλιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post.

Ρεπορτάζ του Reuters ανέφερε επίσης ότι η συνάντηση στο Μόναχο ήταν τουλάχιστον η δεύτερη διά ζώσης επαφή μεταξύ των επικεφαλής της διπλωματίας, γεγονός που υποδηλώνει συνέχιση της διπλωματικής εμπλοκής ΗΠΑ-Κίνας παρά τις συνεχιζόμενες τριβές μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Οι συνομιλίες έλαβαν χώρα εν μέσω εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο για εμπορικές διαφορές και για το ζήτημα της Ταϊβάν, θέματα που εξακολουθούν να διαμορφώνουν τις διμερείς σχέσεις. Σύμφωνα με την The Straits Times, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πλαίσιο προσπαθειών και από τις δύο πλευρές να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους, διαχειριζόμενες παράλληλα τον στρατηγικό ανταγωνισμό.

Η Διάσκεψη του Μονάχου κυριαρχήθηκε κυρίως από διατλαντικές ανησυχίες, μεταξύ των οποίων η ευρωπαϊκή αγωνία για τη δέσμευση των ΗΠΑ και οι συζητήσεις για το μέλλον του NATO.

Στην ίδια Διάσκεψη, η κινεζική διπλωματία κινήθηκε και πέραν της συνάντησης με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Andrii Sybiha, συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Γουάνγκ, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «παραγωγικές» και εστιασμένες στις διμερείς σχέσεις και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Interfax-Ukraine, ο κ. Σιμπίχα δήλωσε ότι η Κίνα δεσμεύτηκε για ένα επιπλέον πακέτο ανθρωπιστικής ενεργειακής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Οι παράλληλες αυτές επαφές αναδεικνύουν το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Ρούμπιο–Γουάνγκ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις διαμεσολαβητικές τους προσπάθειες για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ η Κίνα διατηρεί σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο.

Παρά το στρατηγικό βάρος μιας πρόσωπο με πρόσωπο συνάντησης μεταξύ των κορυφαίων διπλωματών των ΗΠΑ και της Κίνας, η κάλυψη της συνάντησης παρέμεινε περιορισμένη σε σύγκριση με άλλες επαφές του Ρούμπιο στο Μόναχο, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών του με Ευρωπαίους ηγέτες και της προγραμματισμένης ομιλίας του στο συνέδριο.

Ο Ρούμπιο έφθασε αργά την Παρασκευή στη γερμανική πόλη και αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία το Σάββατο στην ετήσια διάσκεψη, η οποία επικεντρώνεται σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και άμυνας.

