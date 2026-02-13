Μερτς στη Διάσκεψη του Μονάχου: «Η παλιά παγκόσμια τάξη δεν υπάρχει πλέον»

Πρόσκληση του Γερμανού καγκελάριου στις ΗΠΑ για μία «νέα διατλαντική σχέση»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Γερμανός καγκελάριος Friedrich Merz ετοιμάζεται να απευθυνθεί στο ακροατήριο κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο, Γερμανία, Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026

AP /Michael Probst
Με μία παραδοχή για «ρήγμα» στις σχέσεις ΗΠΑ - Ευρώπης ξεκίνησε την ομιλία του κατά την έναρξη της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου την Παρασκευή, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την άβολη αλήθεια: Ένα ρήγμα, ένα βαθύ χάσμα έχει ανοίξει μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Μερτς, επικαλούμενος την περσινή ομιλία του Αμερικανού αντιπροέδρου, ο οποίος κατηγόρησε την Ευρώπη ότι καταπνίγει την ελευθερία του λόγου, επικρίνοντας ταυτόχρονα τις μεταναστευτικές πολιτικές της.

«Ο αντιπρόεδρος JD Vance το είπε αυτό πριν από ένα χρόνο εδώ στο Μόναχο. Είχε δίκιο στην περιγραφή του», δήλωσε ο Μερτς και πρόσθεσε:

«Ο πολιτιστικός πόλεμος του κινήματος MAGA δεν είναι δικός μας. Η ελευθερία του λόγου τελειώνει εδώ μαζί μας όταν αυτός ο λόγος αντιβαίνει στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το σύνταγμα. Δεν πιστεύουμε στους δασμούς και τον προστατευτισμό, αλλά στο ελεύθερο εμπόριο», είπε, αποσπώντας χειροκροτήματα.

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε «μια νέα διατλαντική εταιρική σχέση» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης και απευθύνθηκε στη συνέχεια στα αγγλικά απευθείας προς τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν μόνες τους, αλλά και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη δική της άμυνα.

«Στην εποχή της αντιπαλότητας των μεγάλων δυνάμεων, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι αρκετά ισχυρές για να προχωρήσουν μόνες τους», είπε ο Μερτς.

«Αγαπητοί φίλοι, το να είσαι μέλος του ΝΑΤΟ δεν είναι μόνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Είναι επίσης το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε. «Ας επιδιορθώσουμε λοιπόν και ας αναζωογονήσουμε τη διατλαντική εμπιστοσύνη μαζί. Εμείς, οι Ευρωπαίοι – κάνουμε αυτό που μας αναλογεί».

Παίρνοντας το σύνθημά του από εκείνους που προειδοποιούσαν ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες επρόκειτο να καταστραφεί, ο Μερτς είπε: «Φοβάμαι ότι πρέπει να το θέσουμε ακόμη πιο ωμά: Αυτή η τάξη, όσο ατελής κι αν ήταν ακόμη και στα καλύτερά της, δεν υπάρχει πλέον σε αυτή τη μορφή».

