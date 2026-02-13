Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο - Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να γίνει γεωπολιτική δύναμη

Ο κόσμος θα πρέπει να «παίρνει παράδειγμα» από την Ευρώπη και όχι να την επικρίνει, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Διάσκεψης για την Ασφάλεια, στο Μόναχαο. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η αναφορά του αφορούσε τις πολιτικές ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μακρόν υπογράμμισε επίσης ότι ακόμη και αν Ρωσία και Ουκρανία συμφωνούσαν σε κατάπαυση του πυρός, «θα πρέπει και πάλι να αντιμετωπίσουμε μια επιθετική Ρωσία». Όπως ανέφερε, η Ευρώπη θα χρειαστεί να διαμορφώσει «κανόνες συνύπαρξης» με τη Μόσχα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προτείνει στην ομιλία του «να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική σκέψη».

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει μια γεωπολιτική δύναμη», διαμηνύει ο Γάλλος πρόεδρος.