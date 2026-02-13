«Ο παλιός κόσμος έχει τελειώσει»: Ο Ρούμπιο αναζητά επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους συμμάχους

Μετά τη Διάσκεψη στο Μόναχο, ο Ρούμπιο σκοπεύει να ταξιδέψει στη Σλοβακία και την Ουγγαρία

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, που συμμετέχει στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο ενδέχεται να έχει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τη θέση της Ουάσιγκτον απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους της, έπειτα από μια χρονιά έντονης αναταραχής στην αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Η διάσκεψη συγκεντρώνει δεκάδες σημαντικούς διεθνείς αξιωματούχους ασφαλείας και ηγέτες για να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα. Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει την πολιτική των ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία και τη Ρωσία με Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ πιθανώς θα συναντηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι. Επιπλέον, αναμένεται να έχει συναντήσεις με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Jens-Frederik Nielsen.

Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί επίσης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος εκφώνησε σήμερα την εναρκτήρια ομιλία της Διάσκεψης.

Κατά τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους την Πέμπτη στη Joint Base Andrews, πριν από την πτήση του προς την Ευρώπη, ο Ρούμπιο τόνισε ότι αναμένει να συζητήσει με διεθνείς ηγέτες για υπάρχοντες και νέους στόχους ασφαλείας των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Ο παλιός κόσμος έχει τελειώσει, ειλικρινά, ο κόσμος που μεγάλωσα - και ζούμε σε μια νέα εποχή της γεωπολιτικής - απαιτεί από όλους μας να επανεξετάσουμε τι σημαίνει αυτό και ποιος θα είναι ο ρόλος μας», δήλωσε. «Θα έχουμε πολλές από αυτές τις συζητήσεις σε ιδιωτικό επίπεδο με τους συμμάχους μας και πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις συνομιλίες. Ελπίζω ότι το Σάββατο και στις συναντήσεις εκεί θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Μετά τη Διάσκεψη, ο Ρούμπιο σκοπεύει να ταξιδέψει στη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Η συνάντηση πραγματοποιείται ενώ η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, που πλησιάζει τον τέταρτο χρόνο. Πρόσφατα, οι ΗΠΑ μεσολάβησαν για τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες, αν και κρίσιμα ζητήματα, όπως η παραχώρηση εδαφών, παραμένουν ανοικτά.

Η πρωτοβουλία του Ρούμπιο έρχεται να ανακουφίσει τους Ευρωπαίους συμμάχους μετά από μια χρονιά έντονων μετατοπίσεων στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα όσον αφορά την επίμαχη ρητορική του Τραμπ για τη Γροιλανδία, που είχε πλήξει τη θέση των ΗΠΑ σε χώρες όπως η Γαλλία και ο Καναδάς.

