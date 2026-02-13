Διάσκεψη Μονάχου: Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προειδοποιεί την Ευρώπη για μία «νέα εποχή στη γεωπολιτική»

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της Διακήρυξης Αρχών με την υπουργό Εξωτερικών του Κονγκό Therese Kayikwamba Wagner και τον υπουργό Εξωτερικών της Ρουάντα Olivier Nduhungirehe, την Παρασκευή 25 Απριλίου 2025, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον

Για μία νέα εποχή στη γεωπολιτική έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο καθώς κατευθύνεται στην Ευρώπη προκειμένου το πρωί του Σαββάτου να μιλήσει από το βήμα της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.

Όταν οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Μάρκο Ρούμπιο αν το μήνυμα των ΗΠΑ στους Ευρωπαίους θα είναι πιο συμφιλιωτικό σε σχέση με την περσινή διάσκεψη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας απάντησε: «Ο κόσμος αλλάζει πολύ γρήγορα μπροστά στα μάτια μας. Ζούμε σε μια νέα εποχή στη γεωπολιτική, και αυτό θα απαιτήσει από όλους μας να επανεξετάσουμε πώς θα είναι αυτή η εποχή και ποιος θα είναι ο ρόλος μας».

Ο Ρούμπιο είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην πρώτη μεγάλη παγκόσμια συνάντηση στην Ευρώπη από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εντάσεις με την Κίνα και μια πιθανή πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ βρίσκονται στην ατζέντα της Διάσκεψης που ξεκίνησε σήμερα το πρωί.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους ότι σκοπεύει να συναντηθεί με τον Ρούμπιο για να συζητήσουν τις απειλές των ΗΠΑ να καταλάβουν τη Γροιλανδία, που αποτελεί ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Οι απειλές των ΗΠΑ έχουν θεωρηθεί από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες ως ένα σημείο καμπής που έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στον μεγαλύτερο σύμμαχό τους.

Πριν από τη Διάσκεψη του Μονάχου, οκτώ πρώην πρέσβεις των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και οκτώ πρώην ανώτατοι διοικητές των ΗΠΑ στην Ευρώπη έδωσαν στην δημοσιότητα ανοιχτή επιστολή με την οποία καλούν την Ουάσινγκτον να διατηρήσει την υποστήριξή της προς τη δυτική αμυντική συμμαχία.

