Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια: Έτσι θα είναι ο κόσμος, αύριο - Οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η ΕΕ

Η έκθεση για την παγκόσμια τάξη με αφορμή τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια 2026 (Munich Security Report 2026) παρουσιάστηκε στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας και αναλύει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της ανόδου πολιτικών δυνάμεων που προτιμούν την καταστροφή από τη μεταρρύθμιση.

Η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια θεωρείται το πιο σημαντικό διεθνές φόρουμ για θέματα άμυνας και ασφάλειας και ειδικά για φέτος, τα συμπεράσματα της έκθεσης, η οποία προηγείται των εργασιών, ακτινογραφεί την ευρεία απογοήτευση από την απόδοση των δημοκρατικών θεσμών και την διάχυτη απώλεια εμπιστοσύνης σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και διορθώσεις της πολιτικής πορείας.

Σε όλες τις χώρες του G7 που συμμετείχαν στην έρευνα για τον Δείκτη Ασφάλειας του Μονάχου 2026, μόνο ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι τρέχουσες πολιτικές της κυβέρνησής τους θα βελτιώσουν τη ζωή των μελλοντικών γενεών. Τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι πολιτικές δομές θεωρούνται πλέον υπερβολικά γραφειοκρατικές και δικαστικοποιημένες, αδύνατες να μεταρρυθμιστούν και να προσαρμοστούν ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών. Το αποτέλεσμα είναι ένα κλίμα στο οποίο όσοι χρησιμοποιούν μπουλντόζες, σφυριά και αλυσοπρίονα χαίρουν επιφυλακτικού θαυμασμού, αν όχι της ανοιχτής αποδοχής, όπως αναφέρει η έκθεση

Ο πιο ισχυρός από όσους κατηγορείται ότι καταργεί τους υπάρχοντες κανόνες και θεσμούς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Για τους υποστηρικτές του, η πολιτική της κατεδάφισης από πλευράς Ουάσιγκτον υπόσχεται να σπάσει την θεσμική αδράνεια και να επιβάλει την επίλυση προβλημάτων που προηγουμένως χαρακτηρίζονταν από αδιέξοδο.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η «κατεδάφιση» πραγματικά ανοίγει το δρόμο για πολιτικές που τελικά θα εξυπηρετήσουν τον λαό. Αντίθετα, οι συναλλακτικές συμφωνίες ενδέχεται να αντικαταστήσουν τη συνεργασία βάσει αρχών, τα ιδιωτικά συμφέροντα ενδέχεται να υπερισχύουν όλο και περισσότερο των δημόσιων και οι περιοχές ενδέχεται να κυριαρχούνται από μεγάλες δυνάμεις αντί να διέπονται από διεθνείς κανόνες και νόρμες.

Στα εμπειρικά κεφάλαια, η Έκθεση Ασφάλειας του Μονάχου 2026 εστιάζει σε διάφορες περιοχές και τομείς πολιτικής στους οποίους η αποκήρυξη των βασικών στοιχείων της υπάρχουσας τάξης από την αμερικανική κυβέρνηση αφήνει ιδιαίτερα έντονο σημάδι: την Ευρώπη (συγγραφέας Nicole Koenig), τον Ινδο-Ειρηνικό (συγγραφέας Randolf Carr), την παγκόσμια οικονομία (συγγραφείς Julia Hammelehle και Nora Kürzdörfer) και την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (συγγραφείς Isabell Kump και Amadée Mudie-Mantz).

Η έκθεση δείχνει ότι οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Ωστόσο, αποκαλύπτει επίσης ότι οι παράγοντες που εξακολουθούν να επενδύουν στη διεθνή τάξη οργανώνονται, προσπαθώντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις της καταστροφικής πολιτικής και να διερευνήσουν νέες προσεγγίσεις που δεν εξαρτώνται από την ηγεσία της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, για να περιοριστούν οι χειρότερες εκφράσεις μιας πολιτικής καταστροφής, θα πρέπει αυτοί οι παράγοντες να εντείνουν τις προσπάθειές τους, να βελτιώσουν τα εργαλεία τους, να καταρτίσουν νέα, πιο βιώσιμα σχέδια και να γίνουν οι ίδιοι πιο τολμηροί οικοδόμοι.

Η επίδραση της Ρωσίας

Στο δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης τίθενται τα εξής ερωτήματα:

-Πώς διαμορφώνει το τρέχον στρατιωτικό και υβριδικό επιθετικό πλαίσιο της Ρωσίας το τοπίο της ασφάλειας στην Ευρώπη;

-Ποια είναι η επίδραση της αβεβαιότητας που δημιουργούν οι πολιτικές της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ στην ασφάλεια της ηπείρου;

-Και πώς αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτές τις εξελίξεις – πολιτικά, οικονομικά και βιομηχανικά;

Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής:

-Η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια παρατεταμένη περίοδο αντιπαράθεσης, καθώς ο πλήρης πόλεμος και οι τάσεις επιθετικότητας της Ρωσίας και η επέκταση της υβριδικής εκστρατείας της διαλύουν τα απομεινάρια της μεταψυχροπολεμικής τάξης συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας.

-Η σταδιακή αποχώρηση της Ουάσιγκτον από τον παραδοσιακό της ρόλο ως κύριου εγγυητή της ασφάλειας της Ευρώπης – που αντικατοπτρίζεται στην ασταθή υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην απειλητική ρητορική για τη Γροιλανδία – εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας της Ευρώπης και εκθέτει την ημιτελή μετάβασή της από καταναλώτρια ασφάλειας σε πάροχο ασφάλειας.

-Αντιμέτωπες με τα μεταβαλλόμενα μηνύματα από την Ουάσιγκτον, οι ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν διχασμένες μεταξύ άρνησης και αποδοχής, προσπαθώντας να διατηρήσουν τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ενώ προχωρούν με προσοχή προς μεγαλύτερη αυτονομία.

-Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανταποκριθεί δημιουργώντας ευέλικτες συμμαχίες ηγεσίας, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες και παρέχοντας στην Ουκρανία τα μέσα για να συνεχίσει τον πόλεμο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το αν αυτές οι προσπάθειες αρκούν για να αντισταθμίσουν την αποδυνάμωση της Pax Americana.

Όπως αναφέρει η έκθεση: Η αμείλικτη στρατιωτική και υβριδική επιθετικότητα της Μόσχας έχει καταστρέψει τις ψευδαισθήσεις για διαρκή ειρήνη, ενώ η σταδιακή υποχώρηση της Ουάσιγκτον έχει αποκαλύψει τις διαρκείς στρατιωτικές ελλείψεις της Ευρώπης. Η δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η υπεράσπιση της ηπείρου και η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη της Ευρώπης... Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν επίσης στείλει μικτά μηνύματα σχετικά με την ταχύτητα και την κλίμακα της υποχώρησής τους, καθώς και τη συνολική τους προσέγγιση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, ταλαντευόμενες μεταξύ διαβεβαίωσης, αιτιολογίας και εξαναγκασμού. Αυτή η αμφισημία έχει, από ψυχολογική άποψη, παγιδεύσει τους Ευρωπαίους μεταξύ άρνησης και αποδοχής.

Προσπαθώντας να διατηρήσουν τις ΗΠΑ δεμένες στην ευρωπαϊκή τάξη ασφάλειας, έχουν αναβάλει το πιο δύσκολο έργο της προετοιμασίας για ένα μέλλον στο οποίο οι ΗΠΑ θα παίζουν καθοριστικό ρόλο ανεξάρτητα από αυτό.

Πόλεμος και ανησυχία: Η στρατιωτική και υβριδική επιθετικότητα της Ρωσίας

Η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας αποτελεί «τη σημαντικότερη και άμεση απειλή» για τα μέλη του ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει:

Η πλήρης εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία έχει καταστρέψει την αρχιτεκτονική της συνεργατικής ασφάλειας της Ευρώπης και έχει παραβιάσει τον κανόνα της εδαφικής ακεραιότητας «με τον πιο απειλητικό και έντονο τρόπο από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου».

Τώρα που εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο της, η σύρραξη έχει φτάσει σε «νέα ύψη βίας και βαρβαρότητας», με τη Ρωσία να ανακτά την τακτική πρωτοβουλία σε τμήματα του μετώπου.

Παρά τις τεράστιες απώλειες στο πεδίο της μάχης, τις καταστροφικές κυρώσεις, την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων κατά των ρωσικών υποδομών και την αυξανόμενη διεθνή πίεση για διαπραγματεύσεις, το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει κανένα σημάδι υποχώρησης από τους μαξιμαλιστικούς στόχους του.

Η χώρα παραμένει σε πλήρη κατάσταση πολεμικής οικονομίας: το 40% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας για το 2025 – ή σχεδόν το 8% του ΑΕΠ της – αφιερώθηκε στην ασφάλεια και την άμυνα, στηρίζοντας την επέκταση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής.

Εν τω μεταξύ, η προπαγανδιστική μηχανή της Μόσχας συνεχίζει να παρουσιάζει τον πόλεμο ως μια πολιτισμική διαμάχη μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει υποστήριξη στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η επίμονη πυρηνική απειλή της είναι μόνο η πιο θρασύτατη υπενθύμιση ότι η στρατιωτική απειλή εκτείνεται πολύ πέρα από την Ουκρανία.

Πράγματι, ορισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της για έναν «περιφερειακό πόλεμο» στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας εντός δύο ετών από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία – και για έναν «τοπικό» πόλεμο εναντίον ενός μόνο γείτονα εντός έξι μηνών.

Τα πρώτα σημάδια αυτής της επέκτασης του πεδίου μάχης είναι ήδη ορατά. Η Μόσχα έχει εντείνει περαιτέρω την υβριδική πολεμική της εκστρατεία σε όλη την Ευρώπη, όπως αποδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό υποψιών για ρωσικά περιστατικά, όπως σαμποτάζ, βανδαλισμούς, κυβερνοεπιθέσεις και εμπρησμούς.

Το φθινόπωρο του 2025 σημειώθηκε απότομη αύξηση των παραβιάσεων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και των μη εξουσιοδοτημένων πτήσεων με drones. Μόνο τον Σεπτέμβριο, περίπου 20 ρωσικά drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, ενώ τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 12 λεπτά – ωθώντας τις δύο κυβερνήσεις να επικαλεστούν τις διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Η Ρωσία συνδυάζει όλο και περισσότερο κυβερνοτακτικές και κινητικές τακτικές στις υποψίες για παρακολούθηση, πράξεις σαμποτάζ και επιθέσεις σε δίκτυα ενέργειας, θολώνοντας τα όρια μεταξύ πολέμου και ειρήνης. Πολλά από αυτά τα περιστατικά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παραμένουν αμφισβητήσιμα ή ασαφή, επιτρέποντας στη Ρωσία να αποφύγει την άμεση απόδοση ευθυνών, ενώ ασκεί ψυχολογική πίεση και προκαλεί πολιτική παράλυση.

Οι αναλυτές θεωρούν ευρέως αυτές τις επιχειρήσεις ως σκόπιμες προσπάθειες της Μόσχας να διερευνήσει τις άμυνες της Ευρώπης, να σπείρει τη διχόνοια, να εκφοβίσει το κοινό και να αποδυναμώσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, στρέφοντας την προσοχή προς την εσωτερική ασφάλεια.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τώρα την πρόκληση να αποτρέψει προληπτικά περαιτέρω προκλήσεις, αποφεύγοντας παράλληλα την ακούσια κλιμάκωση.

Ασαφής αποστασιοποίηση: Τα μεταβαλλόμενα μηνύματα της Ουάσιγκτον

Σε αυτή την περίοδο αναταραχής, τονίζει η έκθεση, η εξελισσόμενη στάση της Ουάσιγκτον έχει εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας της Ευρώπης. Από την αρχή, η κυβέρνηση Τραμπ κατέστησε σαφές ότι αναμένει από την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της και επιδίωξε να μεταφέρει το βάρος της συμβατικής αποτροπής στους ευρωπαίους συμμάχους.

Κατά την προετοιμασία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο στη Χάγη, ο πρόεδρος Τραμπ προέτρεψε τα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες της Συμμαχίας από 2% σε 5% του εθνικού ΑΕΠ.

Τελικά, όλα τα κράτη εκτός από την Ισπανία συμφώνησαν να δαπανήσουν 3,5% για την τακτική άμυνα και 1,5% για μέτρα σχετιζόμενα με την ασφάλεια έως το 2035.

Η αναθεώρηση της παγκόσμιας στρατιωτικής στάσης των ΗΠΑ παραμένει σε εκκρεμότητα και μόνο μικρές μειώσεις στρατευμάτων έχουν πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία, αφήνοντας τους ευρωπαίους συμμάχους ανακουφισμένους, αλλά αβέβαιους σχετικά με τις τελικές επιπτώσεις της αλλαγής των προτεραιοτήτων της Ουάσιγκτον για την ασφάλειά τους.

Πουθενά αλλού αυτές οι αλλαγές δεν ήταν πιο ορατές από ό,τι στην Ουκρανία. Αφού εγκατέλειψε την προεκλογική του δέσμευση να τερματίσει τον πόλεμο εντός 24 ωρών, ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε αρκετές προσπάθειες να φέρει τη Μόσχα και το Κίεβο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλάζοντας επανειλημμένα τη στάση του σχετικά με τους όρους κατάπαυσης του πυρός και τις πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας.

Το 28-σημείων σχέδιο ειρήνης που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ, το οποίο διέρρευσε τον Νοέμβριο του 2025, ευνοούσε σε μεγάλο βαθμό τα ρωσικά συμφέροντα και εξέπληξε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Προέβλεπε εκτεταμένες εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας, αυστηρούς περιορισμούς στο μελλοντικό μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και τον αποκλεισμό της Ουκρανίας από την ένταξη στο ΝΑΤΟ και από οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση, ενώ δεν απαιτούσε σχεδόν καμία παραχώρηση από τη Μόσχα.

Το έγγραφο παρουσίαζε επίσης την Ουάσιγκτον ως διαιτητή και όχι ως σύμμαχο, προβλέποντας έναν διάλογο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Αν και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις – που προκλήθηκαν από την αντίδραση του Κιέβου, αρκετών ευρωπαϊκών πρωτευουσών και μελών του Κογκρέσου των ΗΠΑ – έλαβαν περισσότερο υπόψη τις κόκκινες γραμμές της Ουκρανίας, το σχέδιο που διέρρευσε αποκάλυψε την αυξανόμενη προθυμία της Ουάσιγκτον να προωθήσει μια λύση που αντιβαίνει στις μακροχρόνιες προτιμήσεις της Ευρώπης.

Εν τω μεταξύ, η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία έχει μειωθεί δραστικά από τον Ιανουάριο του 2025, αφήνοντας τις ευρωπαϊκές χώρες και επιλεγμένους εταίρους να επωμιστούν το μεγαλύτερο μέρος του βάρους (Σχήμα 2.2).

Μετά από μια έντονη ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο του 2025, η κυβέρνηση ανέστειλε προσωρινά κάθε στρατιωτική βοήθεια και ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία τον Μάρτιο, περιορίζοντας την πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που είναι ζωτικής σημασίας για τη στόχευση και την προστασία των δυνάμεων.

Η διακοπή τον Ιούλιο των παραδόσεων συστημάτων πυραύλων Patriot, πυροβολικού ακριβείας και πυραύλων Hellfire – όλα εγκεκριμένα από την κυβέρνηση Μπάιντεν – υπογράμμισε την αδυναμία της Ευρώπης να καλύψει το κενό που άφησε η Ουάσιγκτον.

Σε απάντηση, οι σύμμαχοι δημιούργησαν τον μηχανισμό Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), στο πλαίσιο του οποίου οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων για την Ουκρανία και, σε αντάλλαγμα, λαμβάνουν προτεραιότητα αντικατάστασης από τις ΗΠΑ. Η ρύθμιση – στην ουσία μια κυκλική ροή στην οποία η Ευρώπη χρηματοδοτεί αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία – φαίνεται να έχει καταστεί το προτιμώμενο μοντέλο της κυβέρνησης Τραμπ για τη διατήρηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Συνολικά, η προσέγγιση της Ουάσιγκτον στην ευρωπαϊκή ασφάλεια έχει γίνει όλο και πιο εξαρτημένη από όρους. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει θολώσει τα όρια μεταξύ ασφάλειας και οικονομικής πολιτικής, συνδέοντας την πρόσβαση στην αμερικανική ασφάλεια πιο ρητά με την ευθυγράμμιση με τα οικονομικά της συμφέροντα.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ του Ιουλίου – που θεωρείται ευρέως ως μειονεκτική για την Ευρώπη – έχει περιγραφεί ως παραχώρηση που έγινε για να διατηρηθεί η αμερικανική εγγύηση ασφάλειας. Και ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει παροτρύνει την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της, έχει επίσης επιμείνει ότι ένα σημαντικό μέρος των νέων επενδύσεων του ηπείρου πρέπει να κατευθύνεται προς αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας.

Η εγγύηση των ΗΠΑ συνοδεύεται, επομένως, από υψηλότερο εμπορικό κόστος. Αυτός ο συνδυασμός συνθηκολογισμού και αστάθειας έχει υπονομεύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη του κοινού στις ΗΠΑ ως αξιόπιστο σύμμαχο (Σχήμα 2.3).

Πράγματι, περίπου το ήμισυ έως τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά δηλώνουν ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστεί λιγότερο αξιόπιστο μέλος του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ για το 2025 κωδικοποιεί έναν πιο θεμελιώδη αναπροσανατολισμό. Αποδίdει μικρότερη προτεραιότητα στην Ευρώπη υπέρ του «Δυτικού Ημισφαιρίου» και – αν και σε μικρότερο βαθμό – του Ινδο-Ειρηνικού. Ενώ επαναλαμβάνει ότι η Ευρώπη πρέπει να «αναλάβει την κύρια ευθύνη για την άμυνά της, χωρίς να κυριαρχείται από καμία αντίπαλη δύναμη», το έγγραφο αποφεύγει εμφανώς να χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως απειλή.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η στρατηγική απεικονίζει την Ευρώπη ως ευάλωτη στον κίνδυνο «εξάλειψης του πολιτισμού» και σηματοδοτεί την προθυμία να καλλιεργηθεί η εσωτερική αντίσταση στην «τρέχουσα πορεία» της – μια γλώσσα που αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν απορρίψει ως απαράδεκτη παρέμβαση.

Οι κλιμακούμενες απειλές για την «κατάληψη» της Γροιλανδίας έχουν εξοργίσει τους Ευρωπαίους, δημιουργώντας αμφιβολίες για το αν οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενεργούν ως σύμμαχος ή – όπως έχουν εκτιμήσει οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας – ενδέχεται να αποτελέσουν πιθανή απειλή για την ασφάλεια.

Άγχος εγκατάλειψης: Η Ευρώπη μεταξύ άρνησης και αποδοχής

Οι μεταβαλλόμενες ενδείξεις της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει την Ευρώπη να υιοθετήσει μια αντιδραστική στάση. Συνειδητοποιώντας τη συνεχιζόμενη εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ για την αποτροπή και τη στήριξη της Ουκρανίας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν από καιρό αποφύγει να ασκήσουν ανοιχτή κριτική στις πολιτικές των ΗΠΑ.

Αντ' αυτού, έχουν ακολουθήσει μια διπλή στρατηγική: προσπαθώντας να διατηρήσουν τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον με σχεδόν οποιοδήποτε κόστος, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται προσεκτικά για μεγαλύτερη αυτονομία.

Η «συμμαχία των προθύμων» για την Ουκρανία – που περιλαμβάνει περισσότερους από 30 ευρωπαίους και ομοϊδεάτες εταίρους – έχει αναλάβει την ευθύνη του συντονισμού της στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας και της προετοιμασίας των εγγυήσεων ασφάλειας μετά την κατάπαυση του πυρός.

Εν τω μεταξύ, μικρότερες ομάδες ευρωπαϊκών κρατών έχουν συντονίσει τις επαφές τους με την Ουάσιγκτον για να πιέσουν για μια ενιαία διατλαντική στάση απέναντι στη Ρωσία και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή της Ευρώπης σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Αυτές οι προσπάθειες είχαν κάποιο αποτέλεσμα, όπως αποδεικνύεται από τη συντονισμένη ψήφιση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τις τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου 28 σημείων και τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να υποστηρίξει τις εγγυήσεις ασφάλειας μετά την κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, έχουν επίσης αποκαλύψει τη διαρκή στρατηγική αδυναμία της Ευρώπης: την έντονη εξάρτηση από την ηγεσία των ΗΠΑ και την έλλειψη μιας συνεκτικής, ανεξάρτητης οπτικής για τη διαχείριση της Ρωσίας και τη διαμόρφωση μίας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις σχετικά με τη Γροιλανδία, με τη σειρά τους, υποδηλώνουν ότι η στρατηγική της Ευρώπης για συμβιβασμό ενδέχεται να φτάνει στα όριά της.

Ενώ η Ευρώπη έχει αρχίσει να ξεφεύγει από την αμφιταλάντευση όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δημιουργούν αμφιβολίες ως προς το αν οι τρέχουσες αυξήσεις μπορούν να διατηρηθούν.[32] Μεταξύ 2021 και 2025, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ αύξησαν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς κατά περίπου 41% – υπό την πίεση των ΗΠΑ και λόγω της αυξανόμενης αναγνώρισης της στρατηγικής έκθεσης της Ευρώπης.

Αν και εκτιμάται ότι όλοι οι σύμμαχοι θα έχουν επιτύχει τον προηγούμενο στόχο δαπανών 2% το 2025, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητά τους να επιτύχουν τον πολύ πιο φιλόδοξο στόχο του 5%.

Ορισμένοι, όπως η Γερμανία, έχουν καταρτίσει αξιόπιστα σχέδια για την πρόωρη επίτευξη του στόχου, ενώ άλλοι δεν διαθέτουν τον δημοσιονομικό χώρο για να αυξήσουν το χρέος ή τον πολιτικό χώρο για να διαχειριστούν τις αντισταθμίσεις «όπλα έναντι βουτύρου».

Το αποτέλεσμα είναι μια Ευρώπη που κινείται με πολλαπλές ταχύτητες και κλίμακες όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και τη στήριξη της Ουκρανίας – με σαφή διαίρεση μεταξύ των δημοσιονομικά σταθερών χωρών με υψηλές δαπάνες στο βορειοανατολικό τμήμα και των χωρών με δημοσιονομικές δυσκολίες και χαμηλότερες δαπάνες στο νοτιοδυτικό τμήμα – αυξάνοντας τον κίνδυνο τριβών σχετικά με την κατανομή των βαρών εντός της Ευρώπης.

Τον Δεκέμβριο, τα μέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συναίνεση σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία, συμφωνώντας αντ' αυτού σε ένα λιγότερο φιλόδοξο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν και αυτός ο συμβιβασμός απέτρεψε την επικείμενη οικονομική κατάρρευση της Ουκρανίας και επέτρεψε στο Κίεβο να συνεχίσει την πολεμική του προσπάθεια, ανέδειξε τα όρια της συλλογικής αποφασιστικότητας της Ευρώπης απέναντι στην ρωσική εκφοβιστική τακτική.

Η βιομηχανική διάσταση του διλήμματος της ευρωπαϊκής αυτονομίας είναι εξίσου έντονη. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις για «καλύτερες, κοινές και ευρωπαϊκές» δαπάνες, η προσπάθεια ενίσχυσης της αμυντικής ετοιμότητας έχει ενισχύσει τα παλιά πρότυπα. Οι προμήθειες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εθνικές και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από προμηθευτές τρίτων χωρών – κυρίως από τις ΗΠΑ. Μεταξύ 2022 και 2024, τα αμερικανικά συστήματα αντιπροσώπευαν περίπου το 51% των δαπανών για εξοπλισμό των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ – από περίπου 28% μεταξύ 2019 και 2021.

Οι περιορισμένες ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις εξηγούν εν μέρει αυτή την τάση, αλλά αντανακλούν επίσης τις προσπάθειες να εξασφαλιστούν οι συνεχιζόμενες δεσμεύσεις των ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας.

Αντί να αναπτύξουν πραγματικές εγχώριες εναλλακτικές λύσεις, πολλές κυβερνήσεις επέλεξαν να συναρμολογήσουν στην Ευρώπη αμυντικά συστήματα σχεδιασμένα στις ΗΠΑ, όπως τα Patriot και τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Αυτές οι αποφάσεις τους παρέχουν ένα βαθμό επιρροής έναντι της Ουάσιγκτον, αλλά τελικά εδραιώνουν την εξάρτηση.

Εν τω μεταξύ, τα μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να μην επιτυγχάνουν τον δικό τους στόχο – που συμφωνήθηκε το 2007 – να δαπανήσουν από κοινού το 35% των προϋπολογισμών προμηθειών, χάνοντας έτσι τις οικονομίες κλίμακας. Αντίθετα, οι αυξανόμενοι προϋπολογισμοί για την άμυνα τροφοδοτούν ένα νέο κύμα βιομηχανικού εθνικισμού που κινδυνεύει να επιδεινώσει τον κατακερματισμό, να διογκώσει το κόστος και να υπονομεύσει την εύθραυστη υποστήριξη του κοινού. Εάν ο σχεδιασμός των δυνατοτήτων, οι προμήθειες και η ανάπτυξη δεν συντονιστούν καλύτερα, η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης κινδυνεύει να παραμείνει στάσιμη, παρά το πολύ μεγαλύτερο δημοσιονομικό βάρος.

Από την ανησυχία στη δράση

Η εποχή κατά την οποία η Ευρώπη μπορούσε να βασίζεται στις ΗΠΑ ως αδιαμφισβήτητο εγγυητή της ασφάλειας έχει τελειώσει. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να αποδεχθούν αυτή την πραγματικότητα και να ενεργήσουν αναλόγως. Η τήρηση των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών – κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και αποκήρυξη της χρήσης βίας – παραμένει το θεμέλιο μιας διαρκούς ειρήνης στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Βραχυπρόθεσμα, αυτό θα απαιτήσει συνεχή και δυναμική διπλωματική δράση, ώστε να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας θα βασίζεται σταθερά σε αυτές τις αρχές. Ισχυρές, νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφάλειας θα είναι απαραίτητες για να αποτραπεί η επανάληψη της ρωσικής επιθετικότητας μετά από μια πιθανή κατάπαυση του πυρός. Ταυτόχρονα, τα μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διαθέσουν σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κεφάλαιο για να μπορέσει η Ουκρανία να ανταποκριθεί γρήγορα στις απαιτήσεις για την ένταξή της στην ΕΕ, εδραιώνοντας την ασφάλειά της στο πλαίσιο της νομικής και θεσμικής τάξης της Ευρώπης.

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να κινηθεί με πολύ μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για να καταστεί πραγματικός πάροχος ασφάλειας. Αυτό θα απαιτήσει όχι μόνο τη διαρκή αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά και την ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις κοινές προτεραιότητες σε θέματα δυνατοτήτων – από την αεροπορική και πυραυλική άμυνα και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έως στρατηγικούς παράγοντες όπως οι στρατηγικές μεταφορές, οι πληροφορίες και οι δυνατότητες στον κυβερνοχώρο – όπου η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε κρίσιμο βαθμό από τις ΗΠΑ. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει ταυτόχρονα να ενισχύσουν την ετοιμότητα των πολιτών και να αναπτύξουν συντονισμένα μέτρα για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την προληπτική αποτροπή της εντεινόμενης υβριδικής εκστρατείας της Ρωσίας.

Δεδομένης της επείγουσας φύσης αυτών των καθηκόντων και των περιορισμών της λήψης αποφάσεων με βάση τη συναίνεση, η πρόοδος θα εξαρτηθεί από τολμηρές ηγετικές συμμαχίες.

Μικρότερες πρωτοποριακές ομάδες, όπως οι χώρες του Weimar Plus (Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο) ή η Ευρωπαϊκή Ομάδα των Πέντε (οι προηγούμενες χώρες συν την Ιταλία), θα είναι απαραίτητες για την προώθηση της ενοποίησης της αμυντικής βιομηχανίας, τη διατύπωση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής οράματος για την Ουκρανία και την προετοιμασία της ΕΕ για τη διεύρυνση. Αυτά τα βήματα θα συνεπάγονται κατανομή του κόστους και του πολιτικού κινδύνου. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη διστακτικότητα θα αφήσει την Ευρώπη εκτεθειμένη σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ ανταγωνιστικών σφαιρών επιρροής, υπονομεύοντας σταθερά την ικανότητά της να διαμορφώνει το δικό της πεπρωμένο.

