Το «τελευταίο καλοκαίρι ειρήνης στην Ευρώπη»: Πώς ερμηνεύεται η δήλωση του Γερμανού υπ. Άμυνας

Ο Μπόρις Πιστόριους, σε εκτενή συνέντευξη, μίλησε μεταξύ άλλων για τις ένοπλες δυνάμεις του μέλλοντος και προειδοποίησε για τις «αυτοκρατορικές φαντασιώσεις» του Βλαντίμιρ Πούτιν που απειλούν την Ευρώπη

Eurocopters Tiger του γερμανικού στρατού λαμβάνουν μέρος στη διεθνή στρατιωτική άσκηση "Grand Quadriga 2024" σε επίπεδο μεραρχίας Λιθουανίας-Γερμανίας σε πεδίο ασκήσεων στο Pabrade, βόρεια της πρωτεύουσας Βίλνιους, Λιθουανία, στις 29 Μαΐου 2024.

AP
Συγκλονιστικές ήταν οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, με τον επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας της Bundeswehr να προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι που πέρασε θα μπορούσε να είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι της Ευρώπης.

Ο Μπόρις Πιστόριους, σε εκτενή συνέντευξη, μίλησε μεταξύ άλλων για τις ένοπλες δυνάμεις του μέλλοντος, την αφύπνιση του πολιτικού κόσμου και για το εάν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να κρίνουν έναν πόλεμο, ενώ προειδοποίησε για τις «αυτοκρατορικές φαντασιώσεις» του Βλαντίμιρ Πούτιν που απειλούν την Ευρώπη.

Russia Ukraine War Germany

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρευρίσκονται σε συνέντευξη Τύπου κατά τη συνάντησή τους στο Κίεβο της Ουκρανίας, την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2025.

AP

Δυνατότητα επίθεσης της Μόσχας εντός των επόμενων ετών

Είπατε ότι η αλλαγή πορείας απαιτεί χρόνο, τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Έχουμε όμως αυτόν τον χρόνο; Βλέπουμε ότι ο Πούτιν δημιουργεί γρήγορα οπλοστάσια παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι λοιπόν πιθανόν η Ρωσία να επιτεθεί πολύ νωρίτερα;»

«Το ερώτημα παραμένει εικασία. Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και οι υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να εκτιμήσουν κατά προσέγγιση πότε η Ρωσία θα έχει ανασυγκροτήσει τις ένοπλες δυνάμεις της σε σημείο που θα είναι σε θέση να εξαπολύσει επίθεση σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ στα ανατολικά. Πάντα λέγαμε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί από το 2029 και μετά.

Τώρα, ωστόσο, υπάρχουν άλλοι που λένε ότι αυτό είναι πιθανό ήδη από το 2028, και ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ακόμη και ότι είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να αμυνθεί. Μπορεί. Έχει σημαντικό αποτρεπτικό δυναμικό. Συμβατικό, αλλά φυσικά και πυρηνικό. Ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε ένοπλες δυνάμεις έτοιμες για μάχη ,αλλά ναι, πρέπει να τις εξοπλίσουμε ακόμη καλύτερα»

«Είμαστε σε καλό δρόμο»

Μίλησε επίσης για τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση από ό,τι υπονοείται μερικές φορές από τα μέσα ενημέρωσης. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας βρίσκονται σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια. Είμαστε σε καλό δρόμο. Επιταχύνουμε. Για παράδειγμα, έχουμε συνάψει πολύ περισσότερες συμβάσεις για οπλικά συστήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ένα σαφές σχέδιο για την αύξηση του προσωπικού και των υποδομών. Και ακόμη και πριν τεθεί σε ισχύ το νέο σύστημα στρατολόγησης, ο αριθμός των αιτήσεων και των νεοσύλλεκτων αυξάνεται».

Έχει λοιπόν την εντύπωση ότι το κόμμα και το κοινοβούλιο ενεργούν αρκετά γρήγορα και αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουν τις νέες απειλές; «Ο Πούτιν δεν κρύβει τις αυτοκρατορικές του φαντασιώσεις, στις οποίες η ελευθερία μας, η τάξη μας όπως την ξέρουμε, δεν έχουν νόημα. Πρέπει να αντιδράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά σε αυτήν την απειλή ενισχύοντας τις αμυντικές μας δυνατότητες.

bundeswehr-γερμανία-στρατός

Ένα γερμανικό άρμα μάχης Leopard 2A6 στην κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Λιθουανία «Grand Quartiga 2024», στις 29 Μαΐου 2024.

AP/Mindaugas Kulbis

Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν παραμεληθεί εδώ και δεκαετίες, οι υποδομές είναι εν μέρει απαρχαιωμένες και ο αριθμός του προσωπικού έχει μειωθεί δραστικά. Κατά την άποψή μου, τα κόμματα του δημοκρατικού κέντρου έχουν εσωτερικεύσει την ανάγκη για αποφασιστική δράση. Όλοι συνεργαζόμαστε σε αυτό. Έχουμε αλλάξει από κοινού πορεία τα τελευταία χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι και η εξής: Πρέπει να γίνουμε ακόμη πιο γρήγοροι σε όλα όσα κάνουμε

Στρατιωτική θητεία στη Γερμανία

Μίλησε επίσης για τη νέα στρατιωτική θητεία η οποία μπορεί να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του νέου έτους, όπως συζητήθηκε εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, μετά την κοινοβουλευτική έγκριση στις αρχές Δεκεμβρίου. «Από τα μέσα του 2027, θα διεξάγουμε ολοκληρωμένη συγκέντρωση για να προσδιορίσουμε ποιους θα μπορούσαμε να καλέσουμε σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Θα ενισχύσουμε σταδιακά την εφεδρεία με πρώην κληρωτούς - ενισχύοντας έτσι τις συνολικές αμυντικές μας δυνατότητες. Ναι, είναι αλήθεια, υπήρξε κριτική ακόμη και πριν από τις κοινοβουλευτικές διαβουλεύσεις. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο για ένα τόσο σημαντικό έργο»

Η επαναφορά της στράτευσης όπως την ξέραμε στο παρελθόν είναι εκτός συζήτησης προς το παρόν, διευκρίνισε. «Βασιζόμαστε σκόπιμα σε εθελοντές. Θέλουμε όσους έχουν κίνητρο και είναι κατάλληλοι. Μακροπρόθεσμα, θα επωφεληθούμε πολύ περισσότερο από αυτό - ακόμα και όταν μιλάμε για υπηρεσία στις εφεδρείες - παρά αν αναγκάσουμε τους νέους να υπηρετήσουν. Στις συζητήσεις μου με νέους άνδρες και γυναίκες, αισθάνομαι ότι είναι πολύ αφοσιωμένοι στην ασφάλεια της Γερμανίας»

Γερμανία-στρατός-bundeswehr

Στρατιώτες παρακολουθούν τους νεοσύλλεκτους της Bundeswehr να συμμετέχουν σε τελετή ορκωμοσίας μπροστά από το κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Martin Meissner)

AP

Περισσότεροι από 200.000 έφεδροι

Πώς θα μοιάζει τέλος η Bundeswehr στην 75η επέτειό της; «Το σχέδιό μας για το 2030 είναι μια εφεδρεία άνω των 200.000 στρατιωτών. Οι ενεργές δυνάμεις μας θα έχουν αυξηθεί μεταξύ 210.000 και 220.000. Θα έχουμε επιταχύνει περαιτέρω τις διαδικασίες προμηθειών μας. Νέα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και ελικόπτερα Chinook θα πετούν, και ο στρατός θα χρησιμοποιεί άρματα μάχης Leopard 2A8 και Skyranger. Μια πλήρως εξοπλισμένη λιθουανική ταξιαρχία θα σταθμεύει στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ για αρκετά χρόνια. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό θα είναι ένα πρότυπο έργο, που θα αποτελέσει παράδειγμα για άλλες μονάδες. Ταυτόχρονα, ελπίζω ότι εμείς στο ΝΑΤΟ θα διατηρήσουμε την ενότητα που απολαμβάνουμε ακόμα σήμερα»

Τι απαντά η Μόσχα

Οι δυσοίωνες δηλώσεις του επικεφαλής του γερμανικού υπουργείου Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ότι προκάλεσαν αίσθηση διεθνώς, ειδικά στη Μόσχα.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Πιστόριους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, περιορίστηκε να πει ότι μιλιταριστική ρητορική ακούγεται όλο και περισσότερο από τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ντμίτρι Πέσκοφ

Φωτ. Αρχείου - Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ περιμένει στο Μεγάλο Παλάτι του Κρεμλίνου στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, 23 Ιουνίου 2025.

Pool AP

«Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος», σχολίασε στο TASS, από την πλευρά της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα αγνοήσει ενέργειες που είναι δυνητικά επικίνδυνες για τα συμφέροντά της.

