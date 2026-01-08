Ρέθυμνο: Βαθιά απογοήτευση στους αγροτοκτηνοτρόφους μετά τα όσα ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση

Χωρίς ουσιαστική μεταβολή παραμένει το σκηνικό στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο του Ρεθύμνου, παρά τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι εκπρόσωποι του κλάδου εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

