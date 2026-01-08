Η Μαδρίτη ανακοίνωσε την απελευθέρωση πέντε Ισπανών κρατουμένων στην Βενεζουέλα

Συγγενείς κρατουμένων αγκαλιάζονται έξω από τη φυλακή Rodeo I στο Guatire της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Βουλής, Χόρχε Ροντρίγκες, ότι η κυβέρνηση θα απελευθερώσει Βενεζουελανούς και ξένους κρατουμένους.

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα την απελευθέρωση πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, στη Βενεζουέλα, μετά τη δήλωση του προέδρου του κοινοβουλίου στο Καράκας για την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού πολιτικών κρατουμένων.

«Η ισπανική κυβέρνηση χαιρετίζει την απελευθέρωση σήμερα πέντε Ισπανών, μεταξύ των οποίων ένας με διπλή υπηκοότητα, οι οποίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ισπανία με τη βοήθεια της πρεσβείας μας στο Καράκας», αναφέρει ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών στην οποία προστίθεται ότι πρόκειται για ένα «θετικό βήμα στη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η Βενεζουέλα».

Λευκός Οίκος: «Ένα παράδειγμα της επιρροής του Ντόναλντ Τραμπ»

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποστήριξε ότι η απελευθέρωση των κρατουμένων που ανακοινώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα είναι «ένα παράδειγμα της επιρροής που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στις Αρχές στο Καράκας», όπως δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι σε δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταξύ άλλων του τρόπου με τον οποίο ο πρόεδρος χρησιμοποιεί την επιρροή του στο μέγιστο βαθμό για το καλό του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας», τόνισε.