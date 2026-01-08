Η Βενεζουέλα θα απελευθερώσει «σημαντικό αριθμό» πολιτικών κρατουμένων ως χειρονομία ειρήνης

Ακτιβιστές και συγγενείς κρατουμένων ζητούν την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, στο Καράκας της Βενεζουέλας, στις 14 Απριλίου 2025.

Ο πρόεδρος της Βουλής της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να απελευθερώσει «σημαντικό αριθμό» πολιτικών κρατουμένων τις προσεχείς ώρες, τόσο Βενεζουελάνων όσο και αλλοδαπών, προκειμένου να «συμβάλει στην προσπάθεια της εθνικής ενότητας»

Οι απελευθερώσεις, ένα επαναλαμβανόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης της χώρας, αποτελούν μια χειρονομία ειρήνης, δήλωσε ο Ροντρίγκες, προσθέτοντας ότι η ενέργεια είναι μονομερής και δεν έχει συμφωνηθεί με κανένα άλλο μέρος.

«Η Μπολιβαριανή κυβέρνηση, μαζί με τους κρατικούς θεσμούς, αποφάσισε να απελευθερώσει σημαντικό αριθμό Βενεζουελάνων και ξένων ατόμων, και αυτές οι διαδικασίες απελευθέρωσης συμβαίνουν αυτήν την στιγμή», δήλωσε ο Ροντρίγκες σε βίντεο που μεταδόθηκε στο δημόσιο τοπικό κανάλι TeleSur. Ανέφερε ότι αυτή η απελευθέρωση ήταν μια «χειρονομία της κυβέρνησης... με ευρύτερο σκοπό την επιδίωξη της ειρήνης».

Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ έχουν δηλώσει σε Αμερικανούς νομοθέτες ότι έχουν καταστήσει σαφές στη Βενεζουέλα ότι πρέπει να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους.