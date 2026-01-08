Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια 84-71: Η «πράσινη» αντεπίθεση ξεκίνησε!

Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια 84-71: Η «πράσινη» αντεπίθεση ξεκίνησε!
Το γιατρικό για τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός δεν είναι άλλο από τις νίκες. Και για τον λόγο αυτό η αποψινή αναμέτρηση ήταν λαμβικής σημασίας για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Οι "πράσινοι" παπιζοντας αρκετά καλό μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, επικράτησαν της Βίρτους με άνεση με 84-71 και πλέον δείχνουν να ανακτούν και πάλι τη χαμένη τους ψυχολογία.

Κορυφαίοι για τους νικηγρτές ήταν οι Ναν, Χολμς, Χουάντσο, Όσμαν και Σορτς που έκαναν πάρα πολλη δουλειά σε άμυνα και επίθεση και "οδήγησαν" τον Παναθηναϊκό στο 13-8, μπροστά σε 18.000 φίλους της ομάδας οι οποίοι δε σταμάτησαν ούτε δευτερόλεπτο να στηρίζουν με τη φωνή τους και να "σπρώχνουν" την ομάδα τους στην νίκη.

Πολύ περίεργο το ξεκίνημα του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στην πεντάδα της ομάδας του τον Κώστα Σλούκα και να έχει κρατήσει στον πάγκο τον Κέντρικ Ναν. Οι “πράσινοι” έδειχναν… πιεσμένοι στο παιχνίδι τους, κυρίως, στην επίθεση, τη στιγμή που αμυντικά τα πήγαιναν αρκετά καλά. Οι διαιτητές της αναμέτρησης φρόντισαν να δώσουν από νωρίς τον… τόνο του αγώνα με τις αποφάσεις τους και πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο τετράλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε 5 ομαδικά, ο Γκραντ είχε πάει στον πάγκο με 2 προσωπικά και ο Εργκίν Αταμάν είχε δεχθεί τεχνική ποινή.

Ντεμαράζ στο τέλος και στο +10 ο Παναθηναϊκός

Οι δύο ομάδες σκόραραν μόνο με… αίτηση, με το σκορ να είναι στο 4-6 για τους Ιταλούς και τον Έντουαρντς να έχει τους 4 από τους 6 πόντους της ομάδας του. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να περάσει τη μπάλα χαμηλά στο καλάθι με τον Χολμς να είναι και πάλι σημείο αναφοράς. Ο Αμερικανός σέντερ έκανε πολύ καλά τη δουλειά, όπως πολύ καλά τη δουλειά του έκανε και ο Χουάντσο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στις αλληλοκαλύψεις στην άμυνα, ενώ απειλούσε και στην επίθεση. Με τρίποντο του Ισπανού και καλάθι του Αμερικάνου σέντερ το σκορ έγινε 11-11 και μετά από αυτό ο Παναθηναϊκός πάτησε το πόδι του στο γκάζι. Ο Όσμαν ανέβασε ταχύτητα, ο Ναν χρειάστηκε λίγο χρόνο αλλά το βρήκε, ο Σορτς έκανε καταπληκτική δουλειά στην άμυνα και στην επίθεση και ο Παναθηναϊκός παίζοντας ακόμα καλύτερη άμυνα “έτρεξε” σερί 12-4 και “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 23-15.

Τάσεις αυτοκτονίας από τον Παναθηναϊκό, επέστρεψαν οι Ιταλοί

Ο Παναθηναϊκός είχε το momentum του αγώνα, είχε καταφέρει να επιβάλει τον ρυθμό του μέσω της άμυνας του και είχε τα ηνία της αναμέτρησης. Επιθετικά η μπάλα συνέχιζε να περνάει στο “ζωγραφιστό” ακόμα και μετά την απόσυρση του Χολμς, με τον Φαρίντ να “γράφει” το 29-17 και να δίνει διαφορά 12 πόντων στην ομάδα του. Η συνέχεια όμως δεν ήταν το ίδιο καλή για τον Παναθηναϊκό ο οποίος χαλάρωσε στην άμυνα του, είχε λάθος επιθετικές επιλογές και έδωσε το δικαίωμα στους Ιταλούς να “τρέξουν” σερί 0-7 και να μειώσουν στους 5 πόντους, 29-25, με τη συμπλήρωση 15 λεπτών αγώνα.

Απειλητική η Βίρτους, μπροστά ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έβαλε τέλος στο σερί των φιλοξενούμενων όμως ήταν ξεκάθαρο ότι δεν πατούσε καλά. Ο Αταμάν απέσυρε άμεσα τους Ρογκαβόπουλο και Σαμοντούροφ οι οποίοι υπέπεσαν σε λάθη σε άμυνα και επίθεση αντίστοιχα, με τον Χουάντσο να επιστρέφει και να κάνει το 33-27 και ο Σλούκας με τρίποντο να δίνει διαφορά, 9 πόντων στην ομάδα του, 36-27, 2:25 πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Δύο λάθος επιθέσεις και δύο ακτές επιστροφές στην άμυνα βάζουν και πάλι τους Ιταλούς στο ματς, 36-31, με τον Αταμάν να μην περιμένει άλλο και να παίρνει τάιμ άουτ, 1:13 πριν το τέλος. Ο Παγιόλα έκανε καταπληκτική δουλειά στην οργάνωση του παιχνιδιού των Ιταλών, οι οποίοι μείωσαν στο τρίποντο, 36-33, με τον Σλούκα στην τελευταία φάση να αστοχεί αλλά τον Ναν να παίρνει το επιθετικό με τη βοήθεια του Γιούρτσεβεν και με τρίποντο να κάνει το 39-33.

Ο Σορτς έκανε παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός δεν είχε να φοβηθεί τίποτα

Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος μπήκε αρκετά καλά και έδειχνε διάθεση να παίξει καλύτερη άμυνα. Οι παίκτες του Αταμάν ξεκίνησαν να βάζουν τα χέρια τους στη μπάλα για να δυσκολέψουν την κυκλοφορία των Ιταλών με αποτέλεσμα να κάνουν δύο κλεψίματα να βγάλουν ισάριθμους αιφνιδιασμούς να προηγηθούν με 46-37 και να σηκώσουν το γήπεδο στο… πόδι. Ο Σορτς είχε στα χέρια του τη μπαγκέτα και έκανε καταπληκτική δουλειά, ενώ Χουάντσο και Χολμς ήταν φανταστικοί.

Σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός

Οι Ιταλοί προσπαθούσαν να βρουν λύσεις από την περιφέρεια, όχι με επιτυχία, ο Μόργκαν όμως μείωσε σε 48-40 και έδωσε ανάσα στην ομάδα του Ιβάνοβιτς. Γρήγορο 5-0 από τον Παναθηναϊκό για το 53-40 και στην επόμενη επίθεση των γηπεδούχων το… ζήσαμε και αυτό. Ο Όσμαν βγήκε στον αιφνιδιασμό, ο. Μόργκαν έβαλε τα χέρια του στη μπάλα, ο διαιτητής σφύριξε παράβαση αλλά το μετάνιωσε και έδειξε… παίζεται, με την Βίρτους να βγαίνει στον αιφνιδιασμό και να μειώνει ακόμα περισσότερο. Μάλιστα με τρίποντο του Χάκετ η διαφορά έπεισε στους 8 πόντους, 56-48, στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Άνετα μέχρι το τέλος

Το τρίποντο του Τέιλορ έριξε τη διαφορά στους 6 πόντους, 59-53, αλλά ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ελέγχει πλήρως το ματς. Ο Αταμάν πέρασε στο παρκέ και πάλι τον Νίκο Ρογκαβόπουλο ο οποίος με ένα τρίποντο και ένα κάρφωμα έκανε το 64-53, με τον Σορτς να παίζει καταπληκτική άμυνα πάνω στον Έντουαρντς και με καλάθι στον αιφνιδιασμό να κάνει το 66-53, 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είχα βάλει το νερό στο… αυλάκι, είχε επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του και δε μπορούσε να χάσει το ματς. Μέχρι το τέλος του αγώνα οι “πράσινοι” απλά συντήρησαν τη διαφορά, ο Ναν συνέχιζε να σκοράρει κατά ριπάς με τους Χολςμ και Χουάντσο να κάνουν ότι θέλουν τις δύο ρακέτες και τον Παναθηναϊκό να παίρνει την νίκη με

Τα Δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

Δείτε τε συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

