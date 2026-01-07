Βγαίνει μπροστά ο Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε Euroleague ή πρωτάθλημα, θα φύγω απ’ την Aθήνα»

Δήλωση-«βόμβα» του κόουτς των «πράσινων» που θέλησε με αυτό τον τρόπο να βάλει πρόκληση στους παίκτες του, για τους οποίους τόνισε πως τους εμπιστεύεται.

Βγαίνει μπροστά ο Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε Euroleague ή πρωτάθλημα, θα φύγω απ' την Aθήνα»
Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Αρμάνι Μιλάνο, πήρε πάνω του την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Ζητώντας συγγνώμη από τον κόσμο. Παραμονή του κρίσιμου αγώνα με την Βίρτους Μπολόνια, ο κόουτς των «πράσινων» το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Στις δηλώσεις του τόνισε πως εμπιστεύεται τους παίκτες του. Παράλληλα όμως, ξεκαθάρισε πως αν κι έχει εγγυημένο συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, αν δεν κατακτήσει την Euroleague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγει απ’ την Αθήνα!

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου. Θέλω να τους βάλω άλλη μία μεγάλη πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει τη EuroLeague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, τότε θα φύγω από την Αθήνα», είπε χαρακτηριστικά κι έκλεισε την ατάκα του με «that’s all».

Αναλυτικά οι δηλώσεις Αταμάν:

Για τις τέσσερις ήττες που μετράει ήδη ο Παναθηναϊκός Aktor εντός έδρας φέτος και το τι φταίει: «Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να συγκεντρωθούμε στο να δημιουργήσουμε ένα δράμα. Στην Euroleague όλα συμβαίνουν. Όπως χάσαμε τέσσερα παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, πήραμε μεγάλες νίκες εκτός έδρας φέτος στη Μαδρίτη, στη Φενέρμπαχτσε και στο Κάουνας. Χθες στο δεύτερο ημίχρονο τα χάσαμε όλα. Όλα πήγαν άσχημα, δεν λειτούργησε τίποτα. Όμως, αυτό συμβαίνει. Έτσι είναι τα σπορ. Κάποιες φορές συμβαίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε. Δεν χάσαμε τον τίτλο. Κάναμε μια κακή ήττα, σε ένα ματς που όλοι νόμιζαν πως είναι εύκολο για εμάς. Όμως, αυτή είναι η Euroleague. Κάποιες φορές δεν δουλεύει όπως νομίζεις. Η ομάδα είναι η ίδια. Η ίδια ομάδα που πριν δυο εβδομάδες νίκησε στη Φενέρμπαχτσε και στο Κάουνας και που νίκησε τη Χάποελ με πολύ καλό ματς. Δεν είναι ώρα να πανικοβληθούμε. Όλες οι ομάδες έχουν δύσκολες περιόδους. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό ματς. Θα είναι δύσκολο. Πρόκειται για μια καλή ομάδα, με καλούς γκαρντ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αύριο».

Για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας του και αν ξεχωρίζει το πνευματικό ή το τακτικό κομμάτι: «Δεν είναι θέμα πλάνου. Έτσι είναι το μπάσκετ. Υπάρχουν περίοδοι που η ομάδα σου αποδίδει πιο χαμηλά από το αναμενόμενο. Δεν μπορείς να είσαι στο πιο υψηλό επίπεδο σε όλη τη σεζόν. Φέτος είχαμε κάποιες πολύ καλές στιγμές, με μεγάλες νίκες, αλλά και κάποιες κακές περιόδους. Το σημαντικό είναι σε ποια θέση θα βρίσκεσαι στο τέλος της regular season. Έχουμε κάποια προβλήματα. Χθες δεν έφταιγε μόνο η άμυνά μας. Δεν δούλεψε ούτε η επίθεσή μας, για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ. Μπορεί να συμβεί αυτό. Και πέρυσι χάσαμε κάποια αντίστοιχα παιχνίδια. Τίποτα δεν αλλάζει ως προς τους στόχους μας».

Για την δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την προσθήκη και για το αν η ομάδα του χρειάζεται ακόμα έναν παίκτη: «Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ, είναι υποψήφια τον τίτλο, όπως και άλλες ομάδες. Όμως, όπως είδατε τις τελευταίες δύο - τρεις εβδομάδες, πολλές ομάδες που είναι υποψήφιες και βρίσκονται σε καλή θέση, όπως ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε, όπως η Εφές, έκαναν μεταγραφές. Οι μεταγραφές είναι πάντα κάτι που μπορεί να συζητηθεί στις μεγάλες ομάδες. Η ομάδα μας σκέφτεται για κάποιους παίκτες. Αλλά δεν γνωρίζω αν θα είναι αυτοί οι παίκτες, κάποιοι άλλοι ή ίσως κανείς. Είναι προφανές, δεν ισχύει μόνο για εμάς αυτό. Η Φενέρμπαχτσε είναι μία από τις καλύτερες ομάδες και υπέγραψε τον Νάντο ντε Κολό και τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Για εμάς η πιο σημαντική επιστροφή θα ήταν ο Λεσόρ. Ελπίζω πως εάν μπορούσε να επιστρέψει σε τέσσερις εβδομάδες, θα ήταν η πιο σημαντική μεταγραφή για το υπόλοιπο της σεζόν».

Για το εάν τον ανησυχεί η εικόνα της ομάδας του στα δεύτερα ημίχρονα: «Όχι. Τα ματς με τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι ήταν εντελώς διαφορετικά. Με τον Ολυμπιακό φτάσαμε στην τελευταία κατοχή, κάναμε λάθη και χάσαμε. Χθες χάσαμε την νοοτροπία μας, κάναμε λάθη, πανικοβληθήκαμε και ηττηθήκαμε».

Για τους λόγους που έχουν φέρει αυτές τις ήττες: «Όπως πανηγύρισα με όλους την προηγούμενη διετία, όταν κερδίσαμε τα πάντα με αυτή την ομάδα, πρέπει να αναλάβω και εγώ την ευθύνη όταν μια μέρα όλη η ομάδα παίζει πολύ άσχημα. Χθες στην 4η περίοδο δεν είναι θέμα ενός ή δύο παικτών. Δεν μπορούμε να δείξουμε έναν. Είμαι ο προπονητής και αναλαμβάνω την ευθύνη. Στο ματς με τον Ολυμπιακό ήταν διαφορετική η κατάσταση. Σε εκείνο το ματς δεν είχαμε συνεισφορά από τους πάουερ φόργουορντ, είχαν 0 πόντους, γι' αυτό και το ανέφερα. Χθες ο Ερνανγκόμεθ ήταν εξαιρετικός. Όμως, η ομάδα δεν δούλεψε σωστά. Αν γίνει αυτό, ο προπονητής πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.

Ωστόσο, θέλω να πω κάτι πιο σημαντικό σε αυτή τη συνθήκη. Γνωρίζω πως κάποιοι έχασαν την εμπιστοσύνη τους στην ομάδα, το άκουσα και χθες. Ίσως έχασαν και την εμπιστοσύνη τους σε εμένα. Είναι φυσιολογικό. Μιλάμε για αθλητισμό, το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν, κοιτάμε στο μέλλον. Θέλω να πω ένα πράγμα. Εμπιστεύομαι πολύ τους παίκτες μου και την ομάδα μου. Θέλω να βάλω μια άλλη σημαντική πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω άλλο ένα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο στην ομάδα. Όμως, αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κατακτήσει την Euroleague ή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα. Αυτό είναι όλο».

