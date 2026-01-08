Κρήτη: Απίστευτη απάντηση της Αστυνομίας για διπλοπαρκάρισμα: «Πατήστε την… κόρνα»
Η προβληματική κατάσταση με το διπλοπαρκάρισμα στην παλιά πόλη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα περιστατικό που αναδεικνύει τις δυσκολίες στάθμευσης και την ανταπόκριση των αρχών έφερε στο φως η κ. Πολυξένη Κωστάκη στα Χανιά. Το μεσημέρι της Δευτέρας, η μόνιμη κάτοικος διαπίστωσε πως το διπλοπαρκάρισμα στην παλιά πόλη είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οχήματός της.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Χολμς: «Ευγνώμων που είμαι πίσω και μπορώ να βοηθήσω»
23:06 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
LIVE Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 (τελικό)
14:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
20:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ