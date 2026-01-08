Πλημμύρισε η παραλιακή στην Αμφιλοχία – Η θάλασσα βγήκε στη στεριά

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ιδίως στην παραλιακή ζώνη της Αμφιλοχίας, η οποία έχει πλημμυρίσει από νερά και έχει επηρεαστεί από ισχυρούς ανέμους.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στον Αμβρακικό Κόλπο, σε συνδυασμό με τον υψηλό κυματισμό, οδήγησαν σε υπερχείλιση της θάλασσας προς το οδόστρωμα, δημιουργώντας εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το νερό κάλυψε τμήματα της παραλιακής λεωφόρου, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, ενώ σε διάφορα σημεία εμφανίστηκαν φερτά υλικά και στάσιμα ύδατα.



Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας εξέδωσε δελτίο ισχυρών θυελλωδών ανέμων, προβλέποντας διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ώρες, με δυσχερή νύχτα να προβλέπεται. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν αυξημένη επαγρύπνηση, αποφυγή περιττών μετακινήσεων στην παραλία και απομάκρυνση σκαφών ή οχημάτων από εκτεθειμένες θέσεις.

