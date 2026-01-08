Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

Έντονα καιρικά φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες
Ισχυρή χιονοθύελλα επικρατεί από το πρωί στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

xionothyella.jpg

Πλημμύρες, χαλάζι και ανεμοστρόβιλοι

Κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου, όπως και οι γραμμές Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις επιβατών και οχημάτων.

Παράλληλα, στην Πάτρα καταγράφονται προβλήματα από συσσώρευση υδάτων, με πλημμυρικά φαινόμενα να εντοπίζονται στην Ακτή Δυμαίων, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών. Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην παραλιακή του Ρίου.

Χαλάζι έπεσε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Πάτρας, ενώ το πρωί σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως στου Λάγγουρα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά ανασταλεί. Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια έχουν διακοπεί μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου και από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας – Μέγαρα, Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα και Κεραμωτή – Θάσος.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Ανεμοστρόβιλος αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας

Στιγμές πανικού προκάλεσε στο Γιαννιτσοχώρι Ηλείας ένας ανεμοστρόβιλος που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί (08/01), με το σοβαρότερο περιστατικό να αφορά την ανατροπή αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Η γυναίκα που το οδηγούσε, εγκλωβίστηκε για λίγα λεπτά μέσα στο όχημα, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε.

anemostrovilos.jpg

Οι ριπές του ανέμου ήταν εξαιρετικά ισχυρές, αιφνιδιάζοντας την οδηγό, η οποία έχασε τον έλεγχο του οχήματος όταν αυτό παρασύρθηκε και ανετράπη, όπως μεταδίδει το ilialive.gr.

Ο ανεμοστρόβιλος διήρκεσε λίγα μόλις λεπτά, όμως, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές εγκαταστάσεις. Θερμοκήπια υπέστησαν σοβαρές φθορές, με μεταλλικά στοιχεία και νάιλον καλύμματα να αποκολλώνται και να παρασύρονται από τον άνεμο σε μεγάλη απόσταση.

thermokipia.jpg

Από το φαινόμενο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία αποτίμησης της κατάστασης, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από εντονότερα και πλέον αιφνίδια καιρικά φαινόμενα που έχουν βιώσει στην περιοχή.

