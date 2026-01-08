Καιρός αύριο: Πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους και βροχές στα νησιά

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Παρασκευή, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός αύριο: Πτώση της θερμοκρασίας με ισχυρούς ανέμους και βροχές στα νησιά

Φωτογραφία αρχείου

Άστατο θα παραμείνει και αύριο το σκηνικό του καιρούκαι αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες, με γρήγορη βελτίωση. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Λίγες νεφώσεις στην Αττική που από τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 15 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με τους ανέμους να πνέουν αρχικά βόρειοι 4 και γρήγορα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 4 και 10 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στη δυτική κυρίως Μακεδονία θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 γρήγορα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από μείον 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά στην Κρήτη 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα νότια έως 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια, όπου από τις μεσημβρινές ώρες θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο, στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην ανατολική Πελοπόννησο και το Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και σε περιοχές της βορειοδυτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της κυρίως στα ανατολικά.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά Ιονίου και του βορείου Αιγαίου τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Την Κυριακή, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και από το βράδυ και σε περιοχές της βορειοανατολικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα επικρατήσουν βορείων διευθύνσεων άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι αισθητή.

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

