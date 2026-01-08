Ορεστιάδα: Εν αναμονή εισροής μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο

Σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στους ποταμούς 'Αρδα και Έβρο, σύμφωνα με το Δήμο Ορεστιάδας ο οποίος σε σχετική ανακοίνωσή του συστήνει:

-Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε αν χρειαστεί οι μεν πρώτοι να απομακρύνουν το ζωικό κεφάλαιο από τις παραποτάμιες περιοχές και να ασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις τους, οι δε αγρότες να απομακρύνουν γεωργικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα και λοιπό εξοπλισμό από τις ζώνες υψηλού κινδύνου

-Οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

