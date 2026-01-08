Ηράκλειο: Σωτήρια επέμβαση σε βρέφος τριών μηνών με σπάνια συγγενή πάθηση του φάρυγγα

Μία ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση πραγματοποιήθηκε παραμονές της Πρωτοχρονιάς από γιατρούς του ΠΑΓΝΗ σε ένα βρέφος μόλις τριών μηνών.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του ΠΑΓΝΗ Αλέξανδρος Καρατζάνης. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, ένας βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Βενιζέλειο, με «τριχωτό πολύποδα».

Πρόκειται για ένα σπάνιο και δύσκολο περιστατικό, που κινητοποίησε το ιατρικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι την συγκεκριμένη ημέρα δεν εφημέρευε.

Όπως τόνισε στην ανάρτησή του ο κ. Καρατζάνης, το βρέφος βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο. Το μικρό «αγγελούδι» διασωληνώθηκε και εισήχθη στο χειρουργείο, όπου ο πολύποδας αφαιρέθηκε, με την επέμβαση να είναι απόλυτα επιτυχής.

Πλέον, νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου, έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Η ανάρτηση του κ. Καρατζάνη:

«Ένα σπάνιο αλλά και δύσκολο περιστατικό αντιμετωπίσαμε τις προηγούμενες μέρες στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για ένα μόλις τριών μηνών βρεφάκι με μια σπάνια συγγενή παθολογία του φάρυγγα («τριχωτό πολύποδα»), που απειλούσε τον αεραγωγό του, καθιστούσε αδύνατη πλέον τη σίτιση του και έθετε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή του.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Βενιζέλειο, παραμονές πρωτοχρονιάς, σε μέρα μάλιστα μη εφημερίας του νοσοκομείου μας. Ωστόσο όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα του ΠΑΓΝΗ λειτούργησαν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Η μονάδα παίδων υποδέχτηκε και νοσήλευσε το βρέφος, ενώ έμπειροι συνάδελφοί του Αναισθησιολογικού τμήματος ανέλαβαν αμέσως τη δύσκολη διασωλήνωση του. Στη συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες απεικονιστικές εξετάσεις από το Ακτινολογικό τμήμα και εμείς αναλάβαμε την χειρουργική αντιμετώπιση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Πλέον το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην παιδιατρική κλινική. Το προσωπικό όλων των προαναφερθέντων τμημάτων και φυσικά του χειρουργείου έδωσε όπως πάντα τον καλύτερο του εαυτό. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά».

