Αγρίνιο: «Πες πού θες να σε θάψουν» είπε στον δήμαρχο ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο

Μήνυση κατέθεσε σε βάρος του άνδρα που το μεσημέρι της Πέμπτης εξαπέλυσε απρόκλητα ύβρεις και απειλές και προκάλεσε ελαφρύ τραυματισμό σε έναν από τους συνεργάτες του ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δήλωσε ψευδή στοιχεία κατά την είσοδο στο Δημαρχείο. Όταν του απαγορεύτηκε η πρόσβαση, ανέβηκε βιαστικά τις σκάλες και έφτασε στον δεύτερο όροφο. Εκεί όρμησε στο γραφείο του Δημάρχου, σπρώχνοντας μία από τις συνεργάτιδές του, και άρπαξε μια ομπρέλα. Ξεκίνησε να βωμολοχεί και να απειλεί τον δήμαρχο, ο οποίος προσπάθησε έκπληκτος να αντιδράσει.

Όπως αναφέρει το agriniopress, ανάμεσα στα λόγια του ήταν «Πες μου πού θες να σε θάψουν, στο Αγρίνιο ή στη Μακρυνεία;», ενώ επανειλημμένα φώναζε ότι θα φέρει καλάσνικοφ για να πυροβολήσει τον Δήμαρχο. Τελικά, ο Γιώργος Παπαναστασίου μαζί με συνεργάτες του κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Σε αυτή την προσπάθεια, ο δράστης δάγκωσε έναν υπάλληλο.

Κλήθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε προσαγωγή του.

Διαβάστε επίσης