Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (20/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 9:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 09:30 πμ

192

Λειτουργία

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 10:00:00 πμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΩΓΩΝΙΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΛΩΡΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ απο κάθετο: ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

174

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 11:00:00 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ 34 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝ.ΒΛΑΧΑΚΟΥ απο κάθετο: ΜΕΘΩΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΥΟΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΙΡΙΔΟΣ ΝΟ4 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

72

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 12:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΥΠΡΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΨΑΡΩΝ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

370

Λειτουργία

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 12:00:00 μμ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ι.ΜΕΤΑΞΑ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ, Λ.ΑΚΡΙΤΑ, ΠΙΝΔΟΥ, ΡΙΜΙΝΙ, Β.ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

152

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 12:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

183

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΣΟΛΩΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ

117

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 1:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΑΝΘΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

116

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

115

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 1:00:00 μμ

ΒΟΥΛΑΣ

Μονά οδός:ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ ΝΟ 231 έως κάθετο: ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

176

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Ν.ΜΑΚΡΗ - Ν.ΒΟΥΤΖΑΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΒΟΥΤΖΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ SHELL ΕΩΣ ΤΟ ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ Ο.Τ. - 69, - 69α - 70, 75, 74, 73, 87, 82 ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

1572

Λειτουργία

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Α.ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΝΕΪΓΥ ΚΑΙ Λ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.

155

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΛΕΩΦ.ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ - ΜΥΣΤΡΑ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ - ΦΕΙΔΙΟΥ

114

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ, ΣΤ.ΟΘΩΝΟΣ, ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ, ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΠΛΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΖΗΣΙΟΥ, ΠΡΕΤΕΝΤΈΡΗ, ΦΛΑΓΓΙΝΑ, ΒΙΚΕΛΑ, ΒΕΡΙΤΗ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ.

156

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΧΑΝΙΩΝ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΣΠΕΤΣΩΝ - ΒΗΛΑΡΑ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ - ΑΜΦΙΣΣΗΣ - ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ

113

Κατασκευές

20/2/2026 8:00:00 πμ

20/2/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

20/2/2026 8:30:00 πμ

20/2/2026 4:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΠΟΡΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ - ΠΑΛΑΝΤΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ - ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ - ΠΑΡΝΑΣΙΔΟΣ

112

Λειτουργία

20/2/2026 9:30:00 πμ

20/2/2026 2:00:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΝΕΙΡΩΝ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤ. ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΒΑΝΩΦ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΝΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΟΝΕΙΡΩΝ ΝΟ 12 έως κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ από: 09:30 πμ έως: 02:00 μμ

175

Κατασκευές

20/2/2026 10:00:00 πμ

20/2/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟ 13 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ

167

Κατασκευές

20/2/2026 10:00:00 πμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΕΣΝΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Χ.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ.

154

Κατασκευές

20/2/2026 10:30:00 πμ

20/2/2026 4:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ έως κάθετο: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΡΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΥΩΝΗΣ απο κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 10:30 πμ έως: 04:30 μμ

182

Κατασκευές

20/2/2026 12:00:00 μμ

20/2/2026 2:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ έως κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:00 μμ

168

Κατασκευές

20/2/2026 12:00:00 μμ

20/2/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΛΘΕΑ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΚΕΚΡΩΠΟΣ

371

Λειτουργία

20/2/2026 12:30:00 μμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΣΚΟΠΕΛΟΥ απο κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ έως κάθετο: ΚΥΨΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

194

Λειτουργία

20/2/2026 2:00:00 μμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

193

Λειτουργία

20/2/2026 2:00:00 μμ

20/2/2026 4:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΝΟ 3 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

169

Κατασκευές

