Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις μετά τις δολοφονίες γυναικών στη Μενεμένη

Snapshot Η αστυνομία ανοίγει δέκα φακέλους ανεξιχνίαστων εξαφανίσεων και δολοφονιών γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη μετά τις δολοφονίες στη Μενεμένη.

Δύο άνδρες, 52 και 50 ετών, συνελήφθησαν για τη δολοφονία των δύο γυναικών και προφυλακίστηκαν.

Στο υπόγειο ιδιοκτησίας του 52χρονου βρέθηκαν πολλά γυναικεία ρούχα που δεν δικαιολογούνται, οδηγώντας σε νέα έρευνα για άλλες υποθέσεις.

Η δολοφονία της 27χρονης Δέσποινας Γεωργιάδου, που βρέθηκε νεκρή το 2023 με παρόμοιο τρόπο, ερευνάται αν συνδέεται με τους δράστες. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δέκα φακέλους υποθέσεων με ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις και δολοφονίες γυναικών από τη δυτική Θεσσαλονίκη, θα ανοίξει ξανά η αστυνομία μετά τη δολοφονία των δύο γυναικών στη Μενεμένη και τη σύλληψη των δύο δραστών, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν οι υποθέσεις συνδέονται.

Οι δύο θύτες σκότωσαν τα δύο θύματα που εντοπίστηκαν στη Μενεμένη με τον ίδιο τρόπο, στραγγαλίζοντάς τες και επιχειρώντας να εξαφανίσουν τις σορούς τους. Ωστόσο, παρόλο που για τις δολοφονίες τους συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν ένας 52χρονος και ένας 50χρονος, φαίνεται πως η υπόθεση δεν σταματά εδώ.

Σύμφωνα με το MEGA, στο υπόγειο στη Μενεμένη, ιδιοκτησίας του 52χρονου, όπου η 47χρονη Μαρία Αγγελακούδη και η 43χρονη Βίκυ Κουτσάκη βρήκαν φρικτό θάνατο, οι αρχές εντόπισαν πολλά γυναικεία ρούχα που δεν δικαιολογούν την ύπαρξη τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Έτσι αποφάσισαν να ανοίξουν φακέλους εξαφανισμένων ή δολοφονημένων γυναικών που παραμένουν ανεξιχνίαστες, προκειμένου να δουν αν συνδέονται με τους δράστες.

«Δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν σε λίγες μέρες η ανακριτική επιστήμη και τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναδείξουν κι άλλους φόνους από τον συγκεκριμένο ή μάλλον από τους συγκεκριμένους», δήλωσε, χαρακτηριστικά στο MEGA ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης.

Μία από τις υποθέσεις, πάντως, που έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών είναι η δολοφονία της 27χρονης Δέσποινας Γεωργιάδου, που βρέθηκε νεκρή το 2023 πίσω από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, έναν χρόνο μετά την εξαφάνισή της. Εντοπίστηκε και αυτή στραγγαλισμένη, καθώς και με κάταγμα του υοειδούς οστού, όπως η 43χρονη Βίκυ.

Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν τα στοιχεία των υποθέσεων για να δουν αν κρύβεται πίσω από αυτά κάποιο μοτίβο ή αν πρόκειται απλά για σύμπτωση.

Στο φως τα βασανιστήρια του serial killer

«Ο 52χρονος την έσπρωξε, την έριξε στο δάπεδο και στη συνέχεια της έκλεισε το στόμα με τα χέρια του. Ο συγκατηγορούμενός του, αφού της έβγαλε τα ρούχα, προέβη σε γενετήσιες πράξεις, μέχρι που οι δύο κατηγορούμενοι αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα είχε καταλήξει από ασφυξία»... Συγκλονίζουν οι περιγραφές των αστυνομικών για το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα τη 43χρονη, σε οικοδομή στη Μενεμένη.

Οι καταθέσεις των κατηγορουμένων, τα ευρήματα, αλλά και το πόρισμα του ιατροδικαστή, αποκαλύπτουν τα βασανιστήρια που υπέστη η 43χρονη πριν αφήσει την τελευταία της πνοή.

Ειδικότερα, η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε «κάταγμα υοειδούς οστού που παραπέμπει σε στραγγαλισμό και κακώσεις στην αυχενική περιοχή», ενώ η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε κατάσταση πλήρους αποσύνθεσης, τυλιγμένη με κλινοσκεπάσματα.

Ο 52χρονος προσήχθη στην Αστυνομία στις 27 Ιανουαρίου ως ύποπτος για την εξαφάνιση της Ε.Κ.. Ο άνδρας κατέθεσε ότι το καλοκαίρι του 2025 συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της στο υπόγειο της οικοδομής όπου διέμενε. Αφού έκαναν από κοινού χρήση ναρκωτικών ουσιών, κοιμήθηκαν και, όταν ξύπνησε, διαπίστωσε ότι η γυναίκα είχε αποβιώσει. Κατόπιν μετέφερε τη σορό της με τον ανελκυστήρα σε ημιτελές ιδιόκτητο διαμέρισμα του τέταρτου ορόφου της οικοδομής, όπου τη σκέπασε με κλινοσκεπάσματα και έπιπλα.

Κατά την εξέτασή του όμως, ομολόγησε και την ανθρωποκτονία της Μ.Α., την οποία τέλεσε στο υπόγειο της οικοδομής από κοινού με τον φίλο του. Ισχυρίστηκε ότι το βράδυ, στις 2 Οκτωβρίου 2024, συνάντησε τη Μ.Α. στην πλατεία Αριστοτέλους και τη μετέφερε με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του στο υπόγειο όπου συνευρέθηκαν ερωτικά. Ακολούθως η Μ.Α. παρέμεινε στο υπόγειο, ενώ ο ίδιος μετέβη με τη μοτοσικλέτα και παρέλαβε τον φίλο του Ε.Γ., με τον οποίο, αφού προμηθεύτηκαν κοκαΐνη, στη συνέχεια επέστρεψαν στο υπόγειο της οικοδομής, όπου και οι τρεις έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ξημερώματα της 3ης Οκτωβρίου η Μ.Α. ευρισκόμενη σε ένταση, άρχισε να φωνάζει και να διαπληκτίζεται μαζί τους και τότε τη σκότωσαν. Στη συνέχεια μετέφεραν και απέκρυψαν τη σορό της εντός του κτίσματος. Την επόμενη ημέρα ο Ε.Γ. αναχώρησε για τη Φλώρινα, ενώ η σορός της άτυχης γυναίκας παρέμεινε στο υπόγειο για έναν μήνα περίπου, και ακολούθως με τη συνδρομή του φίλου του την περιτύλιξαν με κουβέρτες και την πέταξαν σε κάδο σκουπιδιών.

Διαβάστε επίσης